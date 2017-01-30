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Vali Azizoğlu, "Buza tırmanmak heyecan vericiydi"

- Erzurum'da 3. Uluslararası Buz Tırmanış Festivali



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali'ne katılan Vali Seyfetin Azizoğlu buz tutan Ferasin Şelalesi'ne tırmandı. Profesyonel bir dağcı gibi buza tırmanan Vali Azizoğlu, " Buza tırmanmak heyecan vericiydi" dedi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde düzenlenen, 'Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali'ne, dünyanın dört bir yanından katılan dağcılar, buz tutan irili ufaklı şelalelerde buz tırmanışı gerçekleştirdi. 5 gün sürecek olan festivale 19 ülkeden 300'e yakın sporcu katıldı.

Festivalin ikinci gününe Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan ile birlikte katılan Vali Seyfettin Azizoğlu, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ensar Başar'ın emniyetinde 30 metrelik Ferasin Şelilesine tırmanış gerçekleştirdi. Buz tutan şelaleye tırmanmanın heyecan verici olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu, Erzurum'un Türkiye'de buz tırmanışı yapılabilecek en önemli yerlerden biri olduğunu ve organizasyonun da artık uluslararası bir hüviyet kazandığını söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinden bu sporu seven ve yapmak isteyen sporcuların bölgeye geldiğini belirten Azizoğlu, "İnsanın spor yaparak vücudu zinde kalır ve rahatlar. Bende bugün arkadaşlarımızın desteği ile buz tırmanışını gerçekleştirdim. Gerçekten çok heyecan vericiydi. Benim için çok zor olmadı. Çünkü bende bu yörenin insanıyım, çocukluğum Artvin'de, Şavşat'ta geçti. Burası çocukluğumdan aşina olduğum dağlar ve yaylalarla aynı, demek ki o zaman böyle şeyler yapmışız" diye konuştu.

Geleneksel Herefene Şenliği Uzundere'de Yaşatılmaya Devam Ediyor

Vali Seyfettin Azizoğlu, buz tırmanışının ardından Uzundere'nin Kirazlı Köyü'nde düzenlenen herefene programına katıldı. Köy meydanında kurulan çadırlarda, köylülerle birlikte kahvaltı yapan, aşıkların atışmalarını izleyen, Vali Azizoğlu, "Bu tür etkinlikler, ülkemizdeki toplumsal dayanışmanın güzel bir göstergesidir" dedi.

Kirazlı Köyü'nün sürdürdüğü geleneğin uzun yıllar daha devam etmesi temennisinde bulunan Vali Azizoğlu, "Bu tür etkinlikler önemli. Herefene, bizim geleneklerimiz arasında önemli bir yere sahiptir. İnsanlar, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri biraraya getirerek dayanışma örneği sergiliyor. Bu tür uygulamaları dünyanın başka yerlerinde çok da fazla göremezsiniz. Hava soğuk, kış, kar, karanlık. Bütün bu olumsuzluklar, insanımızı bir ve beraber hareket etmekten alıkoymamış. Kadını, çocuğu, yaşlısı, genci ile herkesi bir arada görmek beni mutlu etti" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



30.01.2017 17:05:50 TSI

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