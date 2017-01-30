Sinop yollar buz pistine döndü
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'ta etkili olan kar ve soğuk nedeniyle yollar buz pistine dönerken, kazalar ise art arda geldi.
Sinop'un Hamsi Yolu ve Pervane Yokuşu ve Barbaros Caddesi yolları buzlanma nedeniyle mesai çıkışı eve gitmek için yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden fren yapan araçlar buzlanma nedeniyle kayınca zaman zaman drift gösterilerini aratmayacak görüntüler ortaya çıktı.
Kazalar maddi hasarla atlatılırken, belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
(OSM-SLH-Y)
30.01.2017 19:03:04 TSI
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