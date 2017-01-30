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Edremit'te yolcu minibüslerine sıkı denetim

30 Ocak 2017 Pazartesi, 19:00
Edremit'te yolcu minibüslerine sıkı denetim
Edremit'te yolcu minibüslerine sıkı denetim

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Edremit ilçesindeki TOKİ bölgesiyle Van şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüsler sıkı denetim altına alındı.
Edremit Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi ile Zabıta Daire başkanlıklarının ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimler sabahın erken saatlerinde başladı. Kiracılar, Yeni ve Eski TOKİ hatlarında çalışan minibüs şoförleri için Edremit Kocaeli Parkı Kavşağı'nda uygulama yapıldı. Edremit Kaymakamı ve Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanı Cem Bartın ile Zabıta Dairesi Başkanı Halis Barut'la bizzat denetime katılarak, yerinde inceleme yapması vatandaşları memnun etti.
Yolcularla bire bir görüşerek taleplerini alan Atıf Çiçekli, duraklarda bekleyen vatandaşlarla da bir araya geldi. Belediyeye ait bir otobüsteki yolcuları da dinleyerek, şikayetlerinin olup olmadığını soran Çiçekli, "Edremit-Van arası çalışan minibüs hat sahiplerinin öncelikle Büyükşehir Belediyesinden V4 taşıma yetki belgelerini nisan ayına kadar almaları gerekir. Burada taşımacılığın bir düzene girmesini istiyoruz. Burada düzensizlik düzen olmuş, bunun önüne geçeceğiz. İki kooperatifin birleşip bir havuz sistemi kurmasını sağlayacağız. Vatandaşımız yollarda araç beklemek zorunda kalmamalı, sürücüler de kılık kıyafet konusunda hassas olmalıdırlar" dedi.
Minibüs hatlarında yaşanan başıboşluğun tamamen giderileceğinin müjdesini veren Çiçekli, "Biz hat sahiplerinin mağdur olmasını istemiyoruz. Ancak vatandaşımızın rahat seyahat etmesi bizim için çok önemlidir. Bunun sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız. Minibüs hat sahiplerine verdiğimiz sürede aksaklıklar giderilmediği taktirde gereken cezai müeyyideyi uygulamaya alacağız. Bizim için önemli olan halkın memnuniyetidir. Bu denetimlerimiz sabah TOKİ, akşam da Van çıkışlı olarak emniyetimiz ve belediyemiz elemanları tarafından aralıksız sürdürülecektir" diye konuştu.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan da bir süre uygulamayı izleyerek, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'den bilgiler aldı. Çiçekli, "Yoğun bir nüfusu barındıran Edremit TOKİ'lerden Van'a yolcu taşıyan V4 yetki belgeli şehir içi hat minibüslerine yönelik fazla yolcu alma, yüksek sesle müzik dinletme, sürücülerin kılık kıyafeti, telefonla konuşma, yolcularla diyalog ve trafik belgeleri ile ilgili detaylı bir denetim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
(MSA-Y)

30.01.2017 19:05:24 TSI
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