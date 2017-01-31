Mersin'de elektrik kesintisi
MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur, Tarsus ve Erdemli ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Şubat Perşembe günü, Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi, Ardıçlı Mahallesi, İnköy Mahallesi ve Olukoyağı Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Yüksek Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)
31.01.2017 09:16:05 TSI
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