Hatay'da elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya, Arsuz ve İskenderun ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Şubat Perşembe günü, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Anayazı, Üçgedik, Akhisar, Alazi ve Alahan Mahalleleri ile Şark Tuğla, Antakya Meslek Yüksek Okulu ve Yetişen Kauçuk'a 09:00-13:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi Şehit Pamir Sokağa 08:30-12:00 saatleri arasında, Pirireis Mahallesi Yaşar Doğu Sokağa 08:30-17:00 saatleri arasında, Modernevler Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)
31.01.2017 09:16:34 TSI
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