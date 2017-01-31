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Başkan Demircan: "Okmeydanı İstanbul'un en nadide muhiti olacak"



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İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Alucralı'ların düzenlediği birlik ve beraberlik gecesine katıldı. Geceyi düzenleyen Aktepe Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneğine tapu sürprizi yapan başkan Demircan, Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm için startı verdiklerini belirterek, "Okmeydanı İstanbul'un en nadide muhitlerinden birisi olacak" dedi.

Yarım asırlık tapu sorunu çözülen Okmeydanı'nda bir taraftan tapu verme süreci devam ederken, diğer taraftan dönüşüm için hazırlıklar tamamlandı. İki adada hak sahipleriyle uzlaşmalara başlayan Beyoğlu Belediyesi imzaların atılmasıyla birlikte ilk kazmayı vuracak. Dönüşüm müjdesini Alucra Aktepe Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Piyalepark'da düzenlediği Birlik ve Beraberlik Gecesinde veren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Alucralılara bir de sürpriz yaptı. Başkan Demircan, işlemlerini tamamlayarak tapusunu almaya hak kazanan Alucra Aktepe Köyü Derneği'nin tapusunu Dernek Başkanı Soner Seferoğlu'na teslim etti. Tapuyla birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarına start verdiklerini belirten Başkan Demircan, Bugün itibari ile iki ada da Kentsel dönüşüm için neredeyse yüzde yüz anlaşmaya vardık. Artık imzaları atmaya hazırlanıyoruz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.



Okmeydanı'nda dönüşüm başlıyor

Tapularına kavuşan Okmeydanı halkının dönüşüm beklentisi gerçekleşiyor. İki adada hak sahipleriyle büyük oranda anlaşan Beyoğlu Belediyesi dönüşüm için start verdi. Başkan Demircan, tapuların yüzde kırkından fazlasını tamamladıklarını belirterek, "Tüm sorunları çöze çöze gidiyoruz. Milletimiz artık kentsel dönüşümü bekliyor. Çünkü insanlar çevresi ve peyzajı düzgün, otoparkı olan, parkı bahçesi olan, okulu olan, ticareti olan, üniversitesi olan insan gibi yaşayabileceği bir çevre istiyor. Bütün bu plan ve projeleri de hazırladık" dedi.



"İki adada imzaları atmaya hazırlanıyoruz"

Başkan Demircan, "Bütün bu uğraşıların en güzel neticelerinden birisi, bugün Aktepe Köyü Derneği'nin tapusunu veriyor olmamız. Bu da bir hayaldi gerçek oldu. Okmeydanı'nda artık herkes geleceğe umutla bakıyor. Sürekli söylediğimiz gibi daireye daire vereceğiz ve kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bugün itibari ile iki ada da Kentsel dönüşüm için neredeyse yüzde yüz anlaşmaya vardık. Artık imzaları atmaya hazırlanıyoruz. Geleceğin Okmeydanı İstanbul'un en nadide muhitlerinden birisi olacak" ifadelerini kullandı.



Birlik ve beraberlik gecesi'ne yoğun ilgi

Geceye Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Alucra Belediye Başkanı Asım Kaymakçı, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Av. Harun Muş, Gireseun Federasyon Başkanı Mehmet Kuğu, mahalle muhtarları, Aktepe Köyü Derneği Başkanı Soner Seferoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Alucra'nın diğer köylerinden de çok sayıda dernek başkanı katıldı.

(HB-ÖK-Y)



31.01.2017 09:31:36 TSI

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