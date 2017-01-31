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Yarıyıl tatilinde tiyatro keyfi



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İZMİR (İHA) - Konak Belediyesi'nin yarıyıl tatiline çıkan çocuklar için düzenlediği Karne Şenliği, birbirinden eğlenceli tiyatro oyununa sahne oldu.



Konak Belediyesi, yarıyıl tatilinde minikleri tiyatroyla buluşturuyor. Karne Şenliği adı altında düzenlenen etkinlikler kapsamında Gültepe, Eşrefpaşa ve Güzelyalı semtlerinde üç farklı çocuk oyunu sahneleniyor.



Bol bol güldüler

Eğlenceli oyunların ilki 30 Ocak Pazartesi günü Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Pırpır ile Gırgır'ın Maceraları adlı çocuk oyununu çok sayıda minik davetli izledi. Girişlerin ücretsiz olduğu oyuna anne ve babaları ile gelen çocuklar, oyun sayesinde bol bol gülüp keyifli bir gün geçirdi. Minikler salonda tiyatro izlerken anne ve babalar da kültür merkezinde kendilerine ikram edilen çay ve kahveleri içerek oyunun bitmesini bekledi.



Son oyun 1 Şubat Çarşamba günü

31 Ocak Salı günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde Çirkin Ördek Yavrusu adlı tiyatro oyunu ile devam eden Karne Şenliği etkinlikleri, 1 Şubat'ta Gültepe Semt Merkezi'ndeki Düş Zenginleri adlı tiyatro oyunuyla son bulacak. Girişlerin ücretsiz olduğu tiyatro gösterilerini yüzlerce Konaklı çocuk izledi.

(CA)



31.01.2017 09:53:10 TSI

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