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Güroymak'ta karla mücadele çalışması

31 Ocak 2017 Salı, 10:28
Güroymak'ta karla mücadele çalışması
Güroymak'ta karla mücadele çalışması

(Fotoğraflı)

Gürkan Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor.
İlçe merkezi ve çevresinde uzun bir aranın ardından kuvvetli şekilde etkisini gösteren kar yağışına karşı Güroymak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Günün 24 saati görev başında olan ekipler; buzlanan ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. İlçede yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için Güroymak Belediyesinin telefonlarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu belirten Güroymak Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, ilçedeki karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Karla mücadele ekipleriyle birlikte oluşabilecek sorunlara karşı 24 saat görev başında olduklarını ve gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Alibeyoğlu, "Elverişsiz hava koşullarından etkilenen yerlerde zorluk yaşayan yurttaşlar bizimle iletişime geçebilirler. İlçedeki ana yol güzergahı ve mahalle ana yolları tamamen açıldı. Mahalle ara yollarında çalışmalar devam ediyor. İlçe Özel İdaresi Müdürlüğümüzce kapalı bulunan köy yollarımızı da açmaya devam ediyoruz. Belediyemiz tarafından ilçe merkezi, özel idare ekiplerimiz tarafından ise köy yollarımızı açmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Acil hastalarımıza müdahale için de hastane ekibimiz hazır durumda bekliyor. Allah'ın izni ile almış olduğumuz önlemlerle hiçbir sıkıntı yaşamadan kışı anlatacağız" diye konuştu.
(GO-MSA-Y)

31.01.2017 10:33:47 TSI
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