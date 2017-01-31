Lapseki'de 50 bin adet lale dikimi
(Fotoğraflı)
Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çevre düzenlemeleri kapsamında 50 bin adet lale dikimi gerçekleştiriliyor.
Lapseki'de çevre düzenlemeleri kapsamında 50 bin adet lale dikimi gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri tarafından ilçe üzerinden geçen Bursa-İzmir kara yolu güzergahı orta refüjü ile belirlenen park ve bahçelere 50 bin adet lale dikimi yapılıyor. Yetkililer alt yapı ile beraber üst yapıdaki güzelleştirme çalışmalarının da devam edeceğini belirtti.
(GD)
31.01.2017 10:48:30 TSI
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