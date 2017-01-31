31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ahmet Kahraman: "Biz doktor değiliz"

31 Ocak 2017 Salı, 11:00
Ahmet Kahraman: "Biz doktor değiliz"
Ahmet Kahraman: "Biz doktor değiliz"
- Sağlık Bakanlığı'nın aktarlarla ilgili yeni düzenlemesine Simav'lı aktardan destek geldi.

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde aktarlık yapan Ahmet Kahraman, (54) Sağlık Bakanlığı tarafından, aktarlarda açıkta bitkisel karışım satılmaması konusunda yapılan düzenlemeye uygun hareket ettiklerini belirtti. 10 yıldır aktarlık yapan Kahraman " Sağlık Bakanlığı tarafından, satılması yasaklanan 70 bitkinin satışını yapmıyoruz ve tavsiye etmiyoruz. Paketli ürünlerin daha güvenli olduğunu vatandaşlara anlatıp, üzerinde ismi ve tarihi yazılı bitkileri kullanmalarını tavsiye ediyoruz, bizim için insan sağlığı birinci plandadır" ifadelerini kullandı.
Aktar müşterisi Tülay Sakarya (40) Uşak'tan Simav'a geldiğinde, güvendiği aktardan paketli ve üzerinde son kullanma tarihi yazan ürünleri aldığını söyledi. Simav'ın Yukarı Dolaylar köyünde oturan Mehmet Ali Çırakoğlu (82) ise, " Yaş ilerledikçe alternatif tıp olan bitkilerden şifa arıyorum. İnsanlar rastgele bitki kullanmasınlar, önce doktor tavsiyesini dikkate alarak, Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiyeli bitkileri kullansınlar" dedi. 10 yılı aşkın bir zamandır Simav'da aktarlık yapan Ahmet Kahraman, özellikle Simav'ın Akdağ yöresinde yetişen bitkilerin, çok şifalı olduğunu belirterek, önemli bir noktaya dikkat çekti. Hastalık başlangıcında öncelikle doktora başvurulması gerektiğini söyleyen Kahraman, aktar olarak yalnızca tavsiyede bulunduklarını belirtti. Kahraman, "Kış aylarında sıkça görülen öksürük, nezle, soğuk algınlığına karşı tedbir almak gerekir, hastalanan vatandaşlara biz ilk önce doktora muayene olmalarını söylüyoruz. Daha sonra kullanmalarını tavsiye ettiğimiz bitkilere kesinlikle ilaç demiyoruz. Alternatif tıbbın önerilerini sunuyoruz, çünkü biz doktor değiliz" dedi.MEİ-EFE)

31.01.2017 11:05:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bakan Avcı, Kütahya standında
YEREL

BAKAN AVCI, KÜTAHYA STANDINDA
Kütahyaspor yönetimi, Vali ve Belediye Başkanı'nı ziyaret etti
YEREL

KÜTAHYASPOR YÖNETİMİ, VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ
Ahşap eşyalar &quot;tek fırça darbesiyle&quot; çiçek açıyor
YEREL

AHŞAP EŞYALAR "TEK FIRÇA DARBESİYLE" ÇİÇEK AÇIYOR
Demokrat Parti Kütahya'da kongrelerine hız verdi
YEREL

DEMOKRAT PARTİ KÜTAHYA'DA KONGRELERİNE HIZ VERDİ
Gediz Temsilcisi Uluoymak 1 Eylülspor Yine Play-Off'ta
YEREL

GEDİZ TEMSİLCİSİ ULUOYMAK 1 EYLÜLSPOR YİNE PLAY-OFF'TA
Tavşanlı'dan Halep'e 5 TIR yardım malzemesi
YEREL

TAVŞANLI'DAN HALEP'E 5 TIR YARDIM MALZEMESİ
Simav'da çatı yangını
YEREL

SİMAV'DA ÇATI YANGINI
Birlik Vakfı'ndan Müftü Hüseyin Hazırlar'a 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

BİRLİK VAKFI'NDAN MÜFTÜ HÜSEYİN HAZIRLAR'A 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Başkan Mehmet Ali Türker: MHP referandumda 'evet' diyecek
YEREL

BAŞKAN MEHMET ALİ TÜRKER: MHP REFERANDUMDA 'EVET' DİYECEK
Kütahya'da orman köylüsünün yüzü Orköy projesi ile gülüyor
YEREL

KÜTAHYA'DA ORMAN KÖYLÜSÜNÜN YÜZÜ ORKÖY PROJESİ İLE GÜLÜYOR