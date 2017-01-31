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Ahmet Kahraman: "Biz doktor değiliz"

- Sağlık Bakanlığı'nın aktarlarla ilgili yeni düzenlemesine Simav'lı aktardan destek geldi.



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Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde aktarlık yapan Ahmet Kahraman, (54) Sağlık Bakanlığı tarafından, aktarlarda açıkta bitkisel karışım satılmaması konusunda yapılan düzenlemeye uygun hareket ettiklerini belirtti. 10 yıldır aktarlık yapan Kahraman " Sağlık Bakanlığı tarafından, satılması yasaklanan 70 bitkinin satışını yapmıyoruz ve tavsiye etmiyoruz. Paketli ürünlerin daha güvenli olduğunu vatandaşlara anlatıp, üzerinde ismi ve tarihi yazılı bitkileri kullanmalarını tavsiye ediyoruz, bizim için insan sağlığı birinci plandadır" ifadelerini kullandı.

Aktar müşterisi Tülay Sakarya (40) Uşak'tan Simav'a geldiğinde, güvendiği aktardan paketli ve üzerinde son kullanma tarihi yazan ürünleri aldığını söyledi. Simav'ın Yukarı Dolaylar köyünde oturan Mehmet Ali Çırakoğlu (82) ise, " Yaş ilerledikçe alternatif tıp olan bitkilerden şifa arıyorum. İnsanlar rastgele bitki kullanmasınlar, önce doktor tavsiyesini dikkate alarak, Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiyeli bitkileri kullansınlar" dedi. 10 yılı aşkın bir zamandır Simav'da aktarlık yapan Ahmet Kahraman, özellikle Simav'ın Akdağ yöresinde yetişen bitkilerin, çok şifalı olduğunu belirterek, önemli bir noktaya dikkat çekti. Hastalık başlangıcında öncelikle doktora başvurulması gerektiğini söyleyen Kahraman, aktar olarak yalnızca tavsiyede bulunduklarını belirtti. Kahraman, "Kış aylarında sıkça görülen öksürük, nezle, soğuk algınlığına karşı tedbir almak gerekir, hastalanan vatandaşlara biz ilk önce doktora muayene olmalarını söylüyoruz. Daha sonra kullanmalarını tavsiye ettiğimiz bitkilere kesinlikle ilaç demiyoruz. Alternatif tıbbın önerilerini sunuyoruz, çünkü biz doktor değiliz" dedi.MEİ-EFE)



31.01.2017 11:05:34 TSI

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