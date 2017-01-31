Başkan Şahin'den Başkan Yaman'a ziyaret
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Yalçın Karaca da bulundu. Osmaneli ilçesi ve Bayırköy Beldesi hakkında karşılıklı istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaretin ardından Başkan Yaman, "Osmaneli Belediye Başkanımız Sayın Münür Şahin ve AK Parti Osmaneli İlçe Başkanımız Sayın Yalçın Karaca bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(CKT-CY-Y)
31.01.2017 11:19:23 TSI
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