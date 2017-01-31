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Gümüşhane'nin 2016 nüfusu belli oldu

- Gümüşhane'nin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 13,6 artarak 172 bin 34 oldu



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Gümüşhane'nin nüfusu bir önceki yıla göre yüzde 13,6 artarak 172 bin 34 kişi oldu.

TÜİK verilerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgilere göre 2015 yılında 151 bin 449 kişinin yaşadığı Gümüşhane'de 2016 yılında bu rakam yüzde 13,6 artarak 172 bin 34 kişiye yükselirken, Gümüşhane yüzde 127,4'lük yıllık nüfus artışı oranıyla Bayburt'un ardından Türkiye'de en yüksek orana sahip ikinci il oldu.

İl genelinde il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 99,5 bin'den 121 bin 533'e yükselerek yüzde 13 oranında artarken, belde ve köylerde yaşayan nüfus ise 51 bin 941'den 50 bin 501'e düşerek bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında düştü.



İlçe nüfusları artıyor

Açıklanan rakamlara göre nüfusun ilçelere göre dağılımı ve bir önceki yıla göre oranları şu şekilde: Merkez ilçe yüzde 9 artışla 58 bin, Kelkit yüzde 18 artışla 51 bin 132, Köse yüzde 10 artışla 7 bin 789, Kürtün yüzde 16 artışla 15 bin 74, Şiran yüzde 13 artışla 27 bin 116 ve Torul yüzde 18 artışla 12 bin 923.



Belediye nüfusları da arttı

TÜİK'in verilerine göre 147 bin 452 kişinin belediye sınırları içinde yaşadığı Gümüşhane'de bir önceki yıla göre toplamda yüzde 21 artan Belediye nüfuslarında en fazla artış yüzde 45 ile Torul Belediyesinde yaşanırken, Torul'u yüzde 41 ile Kürtün, yüzde 26 ile Şiran Belediyesi izledi. Belde Belediyeleri arasında en fazla artış ise yüzde 41 ile Deredolu beldesinde, en az artış yüzde 2 ile Gümüşgöze Beldesinde gerçekleşti.



Köy nüfusu eriyor

TÜİK'in rakamlarına göre Gümüşhane'nin 321 köyünde 2016 yılında yaşayan insan sayısı 24 bin 582 olarak belirlenirken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 16 düşüş gösterdi. 2013 yılına göre köylerde yaşayan insan sayısının yüzde 52 düştüğü Gümüşhane'de 2014 yılına göre düşüş yüzde 35 olarak belirlendi.

(RE-EK-Y)



31.01.2017 11:23:26 TSI

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