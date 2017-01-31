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Birecik Halep için seferber oldu

- Gıda maddesi yüklü 2 TIR Halep'e uğurlandı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediyesi'nin Kaymakamlık ile birlikte yürüttüğü "Halep'e yardım kampanyası" kapsamında toplanan gıda maddelerini taşıyan 2 tır, Halep'e uğurlandı.

Halep halkının yaşadığı insanlık dramına seyirci kalmayan Birecik Belediyesi, bir süre önce ilçede yardım seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, öncelikle ilçenin önde gelen esnaflarını makamına davet ederek, kampanyaya destek istedi. Bu çağrı ile harekete geçen esnaf ve ilçe halkı, kampanyaya elinden geldiğince katkıda bulundu. M. Emin Akan Kültür Merkezi'nde toplanan gıda maddeleri, kolilere yerleştirilerek 2 ayrı TIR'a yüklendi. TIR'lar yola çıkmadan önce uğurlama töreni düzenlendi.

"Türk milleti yardımseverdir"

Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren tüm Birecik halkına teşekkür etti. Birecik Kaymakamlığının da kampanya için büyük çaba gösterdiğini belirten Pınarbaşı, "Halkımızın kampanyaya yoğun desteği ile 2 TIR dolusu gıda maddesi topladık ve Halepli kardeşlerimize gönderiyoruz" dedi.

Duyarlı davranışlarından dolayı Bireciklilere tekrar tekrar teşekkür eden Pınarbaşı, "Oradaki kardeşlerimize yardım eli uzatarak, Türk milletinin yardımseverliğini göstermek çok güzel bir olay. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın" dedi.

"Birecik üzerine düşeni yaptı"

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi de Halep'e yardım için ülke genelinde kampanyalar yürütüldüğünün altını çizerek, "Türk insanı, ensar olduğunu, mazlumların her zaman yanında olduğunu Halep olayında bir kez daha gösterdi. Tüm ülke Halep için seferber oldu. Birecik de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Ben bu konuda özellikle belediye başkanımıza ve Birecik halkına çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu millet her zaman mazlumların yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İnsani yardım TIR'larını uğurlama törenine, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

(BB-SD-Y)



31.01.2017 11:41:07 TSI

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