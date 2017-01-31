Güvenlik korucusu olabilmek için soğuk ter döktüler
(Fotoğraflı)
Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde 50 kişinin alınacağı güvenlik koruculuğu için başvuruda bulunan 170 kişi korucu olabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Sason'da 50 kişilik korucu kadrosu için 170 kişi başvuruda bulundu. Adaylar korucu olabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Kar yağışının altında 3 kilometrelik mesafeyi 18 dakikada tamamlaması gereken adaylar, soğuk ter döktü. Başarılı olan adayların arasından 50'sinin görevlendirileceği belirtildi.
(SÖ-MP-Y)
31.01.2017 11:42:57 TSI
NNNN