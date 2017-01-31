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Sınırda kar yağışı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Kuzey Irak'ın sıfır noktasında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar yağışı başladı.

Son günlerde etkili olan şiddetli soğuk hava dalgası nedeniyle birçok vatandaşın evinde kalmayı tercih ettiği ilçede sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bölgenin en sıcak ilçelerinden biri olan Çukurca'da ilk defa kuru soğukların baş gösterdiğini ifade eden ilçe sakinleri, kar yağışının başlamasıyla hava sıcaklığında düzelme beklediklerini söylediler.

(FT-MSA-Y)



31.01.2017 11:47:27 TSI

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