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EMSA Atatürk, dolu dizgin

31 Ocak 2017 Salı, 11:51
EMSA Atatürk, dolu dizgin
EMSA Atatürk, dolu dizgin
- Erzurum'da ve Atatürk Üniversitesi'nde yaptığı faaliyetlerde dikkatleri üzerine çeken EMSA Atatürk'ün dönem sonu değerlendirmesini yapan Kulüp Başkanı Ertan Çavdar, ikinci dönemde daha farklı projeler gerçekleştireceklerini ifade etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Avrupa'da 26 ülkede, Türkiye'de ise sadece 30 üniversitenin tıp fakültesinde faaliyet gösteren; Avrupa Parlamentosu tarafından onaylı tek tıp öğrenci birliği olan EMSA (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği)'nın Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki temsilciliği EMSA Atatürk, 2016-2017 Akademik Yılının ilk döneminde, birbirinden farklı ve dikkat çekici faaliyetlerin altına imza attı.
"Sürekli ders çalışan ve zaman bulamayan öğrenciler" olarak bilinen tıp öğrencisi profilini ters yüz eden EMSA Atatürk, üyelerine birçok sosyal etkinlikte bir araya gelme fırsatı verdiği gibi, şimdiden halkın arasına girmelerini sağlayarak iyi ve başarılı doktor olma yolunda emin adımlarla yürümelerini amaçlıyor. Bu doğrultuda EMSA Atatürk, geçtiğimiz yıl birçok etkinlik yaparken, 2016-2017 Akademik yılının ilk döneminde de başarılı faaliyetlerde bulundu. EMSA Atatürk'e üye tıp öğrencileri, önceden belirledikleri günlerde topluca sosyal etkinlikler düzenlerken, bazen en kalabalık caddelerde vatandaşların sağlık sorunlarını dinleyip çare arıyor ve bazen de en ücra köy okuluna gidip öğrencilerle vakit geçiriyorlar. Üniversitelerdeki diğer öğrenci kulüplerine örnek olacak nitelikte olan EMSA Atatürk, geleceğin insan sevgisiyle dolu olan başarılı doktorlarını yetiştiriyor.
GÖZ KAMAŞTIRAN ETKİNLİKLER
EMSA Atatürk'ün 2016-2017 Akademik Yılının ilk döneminde yaptığı faaliyetleri anlatan EMSA Atatürk Başkanı Ertan Çavdar, EMSA Atatürk bünyesinde 5 alt birimin olduğunu, bu birimlerin ise; Tıp Etiği ve İnsan Hakları Koordinatörlüğü, Halk Sağlığı Koordinatörlüğü, Tıp Bilimi Koordinatörlüğü, Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü ve Avrupa Entegrasyonu ve Kültürü Koordinatörlüğü olduğunu kaydetti. Koordinatörlükler eşliğinde birbirinden başarılı işlerin altına imza attıklarını vurgulayan Çavdar, dönemin başında eski ve yeni üyeleri bir araya getirerek tanışma kahvaltısı düzenlediklerini ifade etti. Yaklaşık 100 üyenin katıldığı tanışma kahvaltısının keyifli ve verimli geçtiğini belirten Çavdar, tanışma kahvaltısından sonra sosyal sorumluluk faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi. "11-13 Kasım tarihlerinde düzenlenen EMSA Türkiye 8. Ulusal Kurultayı'na katılarak Erzurum'u ve Atatürk Üniversitesi'ni temsil ettik." diyen Çavdar, Tıp Etiği ve İnsan Hakları Koordinatörlüğünce Prof. Dr. Osman Aktaş moderatörlüğünde "Lorenzo's Oıl" adlı filmi EMSA Atatürk üyeleriyle beraber izlediklerini ifade etti. Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü'nün Erzurum'un Güzelova köyündeki okula giderek minik öğrencilerle güzel vakit geçirdiğini belirten Çavdar, Halk Sağlı Koordinatörlüğü'nün ise Aşkale ilçesine bağlı Dereköy Ortaokulu'u nu ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi. Tıp Bilimi Koordinatörlüğü'nün Otizm Farkındalığı İnteraktif Video Eğitimi düzenlendiğini sözlerine ekleyen Çavdar, dönemin son etkinliği olarak Atatürk Üniversitesi'nde özel bir ilkokulda, Tıp Etiği ve İnsan Hakları Koordinatörlüğünce "Çocuk Hakları" konulu etkinlik düzenlendiğini belirtti.
ÇALIŞMALARA TAM GAZ DEVAM
EMSA Atatürk'ün ikinci dönemde daha farklı ve dikkat çekici etkinliklere imza atacağını söyleyen Çavdar, "EMSA Atatürk olarak, yaptığımız faaliyetlerle gurur duyuyoruz. Ne kadar yoğun bir ders programımız olsa da, sosyal etkinliklerden ve sosyal sorumluluk projelerinden kaçmıyoruz. Yaptığımız bütün işler gönüllülük esaslı yapılıyor. Bu doğrultuda, bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent'e, Doç.Dr. İsmail Malkoç'a, Halk Sağlığı Koordinatörümüz Adem Deniz'e, Tıp Bilimi Koordinatörü Ertuğrul Yurdakul'a, Tıp Eğitimi Koordinatörleri Ecenur Ceylan ve Ceyda Görgülüoğlu'na, Tıp Etiği ve İnsan Hakları Koordinatörü Kübra Kalem'e, Avrupa Entegrasyonu ve Kültürü Koordinatörü Hasbican Kocaman'a, EMSA Atatürk Başkan Yardımcısı Candaş Tan'a ve EMSA Atatürk üyelerine teşekkürü borç bilir, herkesin EMSA Mavisiyle kalmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.
(ERZ-AT-Y)

31.01.2017 11:55:33 TSI
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