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Karabük'ün nüfusu 242 bin 347 oldu



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'ün nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 242 bin 347 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini kamuoyuna paylaştı. Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2016 itibariyle 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu. Karabük'ün nüfusu ise 31 Aralık 2016 itibarıyla geçen yıla oranla binde 22,4 oranında artışla 242 bin 347 kişi oldu.

Karabük nüfusu son 5 yılda binde 98 büyüdü

Karabük'te 2011 yılında 219 bin 728 olan nüfus 2016 yılı sonu itibari ile 242 bin 347'ye ulaştı. Son 5 yıldaki nüfus artışı ise binde 98 ile 22 bin 619 kişi olarak belirlendi.

TUİK verilerine göre, 2009 -2010 yılları arasında Türkiye genelinde nüfus oranı binde 15,9 oranında artış gösterirken, aynı yıl içersinde Karabük'te nüfus artışı binde 40,6'ya ulaştı. 2010-2011 yılları arasında nüfusunda binde 35,2 oranında düşüş yaşanan Karabük'te 2011 -2012 yılları arasında ise binde 24,4 oranında artış yaşandı. 2012 -2013 yılları arasında 22,4 oranında yaşanan nüfus artışı sonrası 2013-2014 yılları arasında Karabük nüfusunda binde 4,7 oranında artış yaşanırken, bu oran 2014 -2015 yılları arasında binde 24,1, 2015-2016 yıllarında ise binde 22.4 oranında arttı. Öte yandan Karabük'te nüfus yoğunluğu bakımından 2015 yılında metrekareye 58 kişi düşerken, bu sayı bir kişi artarak 2016 yılında 59 oldu.

Öte yandan 242 bin 347 kişilik Karabük nüfusunun 122 bin 106'sını erkek, 120 bin 241'ini ise kadından oluşurken, geçen yıla oranla kadın nüfusunda 2 bin 595 kişilik artış yaşanırken, erkek nüfusunda ise 2 bin 774 artış sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Karabük merkez ilçe nüfusu geçen yıla oranla bin 748 kişi artış ile 134 bin 406 kişi olurken, Safranbolu ilçesinde 4 bin 165 kişi artışla 63 bin 965 kişi oldu. Eflani ilçesinde geçen yıla oranla nüfusunda 192 kişi azalarak 8 bin 307 kişi, Eskipazar ilçesinde 52 kişi azalarak 12 bin 441, Ovacık ilçesinde ise 65 kişi azalarak 3 bin 42 ve Yenice ilçesinde ise 235 kişi azalarak nüfusu 20 bin 186 kişi olarak gerçekleşti.

(YE-YE-Y)



31.01.2017 12:18:12 TSI

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