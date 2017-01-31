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Fethiye jandarması kaçakçılara göz açtırmıyor



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde Jandarma ekipleri 31 kilogram kaçak çay, 17 kilogram kaçak kahve, 96 adet sardalya konservesi, 13 bin adet sigara filtresi ve bol miktarda açık poşetlerde baharat malzemesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Fethiye-Antalya Karayolunda Fethiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Trafik ekipleri ile yapılan genel kontrol sırasında, Seydikemer istikametinden gelen bir panevlan tipi araç şüpheli bulunarak durduruldu.

Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada yurda kaçan yollarla girdiği değerlendirilen 31 kilogram kaçak çay, 17 kilogram kaçak kahve, 96 adet sardalya konservesi, 13 bin adet sigara filtresi ve bol miktarda açık poşetlerde baharat malzemesi ele geçirildi. Aracın içerisinde bulunan ve baba oğul olduğu belirtilen 23 yaşındaki İ.P. ile 49 yaşındaki İ.P. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ele geçirilen kaçak malzemelerin Fethiye'de satılmak üzere piyasaya sürülmek istendiği bildirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı.

(MY-MB-Y)



31.01.2017 13:14:54 TSI

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