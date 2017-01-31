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Atakum'da kar mesaisi

31 Ocak 2017 Salı, 13:14
Atakum'da kar mesaisi
Atakum'da kar mesaisi
- Başkan Taşçı, ekiplerin başında

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi, yoğun kar yağışı sonucu kapanan yolları açma çalışmasını gece-gündüz sürdürüyor.
Ekiplerin bizzat başında bulunan ve 24 saate yakın süre alanda kalarak çalışmaları yöneten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Kar yağışı öncesi gerekli önlemleri almıştık. Yağışın başlamasıyla birlikte tüm ekip ve ekipmanlarımızla alana indik. Beklediğimizden ve daha önce gördüğümüzden daha etkili bir yağış süreci oldu. Ancak biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kazandırdık. Gerek ilçe merkezimizdeki mahallelerimizde gerekse üst kesimlerde kalan mahallelerimizde, iş makinelerimiz kontak kapatmadan yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kar yağışının, hayatı olumsuz yönde etkilememesi ilk anlardan itibaren alandayız" dedi.

Taşçı'ya teşekkür
Kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanma, ilçedeki çocuklara eğlence kaynağı oldu. Karda kayan çocukların eğlencesine ortak olan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, karşılaştığı vatandaşlara da paket içerisinde Türk kahvesi hediye etti. Vatandaşlar, Başkan Taşçı'ya çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Taşçı, kendisine iletilen teşekkürlere, "Bu bir ekip çalışmasıdır. Asıl teşekkürü, 7/24 esasına bağlı çalışan ve büyük bir özveri ortaya koyan Atakum Belediyesi çalışanları hak ediyor. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yollar açılana kadar alandayız"
Sabahın ilk ışıklarına kadar ekiplerin kontrolünü bırakmayan ve bölgedeki çalışmaları yakından inceleyen Başkan Taşçı, "Kar yağışının yoğunluğu ortada. Bir süre daha devam edeceği bilgisini de meteorolojiden aldık. Kar yağışı durana ve yollarımızın tamamı açılana kadar alandayız. Vatandaşlarımız bu süreçte 444 40 55 numaralı telefondan bizlere 24 saat ulaşabilir ve olası olumsuzluklar karşısında destek alabilir. Biz de bu süreçte dur durak demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

31.01.2017 13:19:06 TSI
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