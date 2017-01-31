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Başkan Yalçın'dan Defterdar Şahin'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik Defterdarı Mustafa Şahin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Yalçın ve Defterdar Şahin, Pazaryeri'ndeki projeler hakkında karşılıklı istişareler gerçekleştirdi. Başkan Yalçın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "Bilecik Defterdarı Mustafa Şahin Beyi ziyaret ettik. Bu yıl planladığımız sokak hayvanları barınağı için maliye hazinesi yer ve milli emlak ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Defterdar beyin bizlere gösterdiği ilgi alakadan dolayı şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY-Y)



31.01.2017 13:44:37 TSI

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