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El becerilerini geliştiren kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in şehitkamil ilçesinde el becerilerini geliştiren kurslara katılan kadınlar, kendileri veya çocukları için çeyizlerini hazırlarken, el emeği ürünleri satarak, aile bütçelerine katkıda da bulunuyor.

Şehitkamil Belediyesinin kadınlara yönelik hayata geçirdiği el beceri kursları yoğun ilgi görüyor. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Hanımlar Lokali Aile Merkezi El Beceri Kursuna gelen kadınlar, el beceri kurslarında eğitim görerek, dikiş nakış ve mefruşat öğreniyor. Burada çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Hanımlar Lokali Aile Merkezi el beceri kursuna gelen kursiyerler, "Belediyemizin bizler için açmış olduğu dikiş nakış ve mefruşat kursuna geliyoruz. Burada nakış işlemeler yaparak, vakit geçiriyoruz. Ayrıca burada çocuklarımız içinde çeyiz hazırlıyoruz. Bunun dışında yapmış olduğumuz fazla nakış işlemelerini de satarak aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra burada yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Moral olarak ta kendimizi iyi his etme imkanı buluyoruz. Bütün ev hanımlarının bu kurslara katılmalarını tavsiye ediyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na, bize burada emek veren ve yardımcı olan hocalarımıza da yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Hanımlar Lokali Aile Merkezi Mefruşat Öğretmeni Eser Özek ise kursların yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Kursumuza gelen kursiyerlerimizin hepsi ev hanımı. Çocuklarına çeyiz yapmak isteyen, zamanını burada geçirmek isteyen arkadaşlarımız var. Kursiyerlerimize burada el nakışı, makinede yapılan dantel işlemeleri, pike dikimi, ev hanımlarına uygun yapılabilecek perde, nevresim, yorgan gibi bütün tekstil ürünlerinin dikiş işlemleri yapılıyor. Şuan 40 kursiyerimiz burada hizmet görüyor. Tabi bu sayı ilerleyen günlerde arta da biliyor. Yıl boyunca devam eden kurs sonunda kursiyerlerimiz yapmış oldukları ürünleri sergileme imkanı buluyor. Sipariş üzerine çalışmak isteyen hanımlarımız var, onlara da yardımcı oluyoruz. Kursiyerlerimiz yapmış oldukları ürünleri satarak, aile ekonomisine de yardımcı olabiliyorlar. Bazı kursiyerlerimiz ise evdeki eski çeyizliklerini getirip burada değerlendirebiliyorlar. Eğitmenler olarak kursiyerlerimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün kadınlarımızı aile merkezimize davet ediyorum" diye konuştu.

(SD-Y)



31.01.2017 14:02:52 TSI

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