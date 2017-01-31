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Dargeçit'te girişimcilik belgesi dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Azad Mendeş

MARDİN (İHA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nu başarıyla tamamlayan 30 kursiyere belgeleri verildi.

Dargeçit ilçesinde Ziraat Odası ve KOSGEB ortaklığında düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu ilk mezunlarını verdi. Kurs bitiminde belge almayı hak kazanan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Törende konuşan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Doğru, "Arkadaşlarımız üstün başarı gösterdiği için bu belgeyi hak kazandı. Bu belgeyi alan arkadaşlarımız tebrik ediyor, onlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Tüm kursiyerler adına konuşma yapan Ercan İş ise, "Açıkçası daha önce bu katılım belgesinin ne işe yaradığını birçoğumuz bilmiyorduk. Bu kursun açılmasıyla birlikte nelerden faydalanabileceğimizi, ne kadar katkı alabileceğimizi izleyeceğimiz yol hocamız tarafından bize öğretilmiştir. Hangi işletmeler faydalanabileceği, hangi yaş ortalamalarının faydalanabileceğini, hibe dışında kredinin nasıl alınabileceği ve bu işletmelerin ne sürede açık tutmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olduk. Bu KOSGEB katılım belgesini aldıktan sonra kendi işimizi kurma imkanımızı bulduk" diye konuştu.

(AZD-MP-Y)



31.01.2017 14:04:14 TSI

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