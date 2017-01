YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane protokolünden yeni Rektör'e ziyaret

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane protokolü kalabalık bir heyetle geçtiğimiz günlerde Gümüşhane Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhanevi Kampüs alanındaki Rektörlük makamında Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Hilmi Avan, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay, Semih Bulut, Köse Kaymakamı Mustafa Duruk, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Ziyarette konuşan Vali Okay Memiş, Valilik ve bütün il yöneticileriyle birlikte her zaman Gümüşhane Üniversitesi ve Rektör Zeybek'in yanlarında olduklarını belirterek başarı dileklerinde bulundu.



"Gümüşhane Üniversitesini çok anlamlı ve değerli buluyorum"

Kurucu rektör Prof.Dr. İhsan Günaydın'a da özellikle tesisleşme anlamında vesile olduğu güzel hizmetler için teşekkür eden Vali Memiş, "Gümüşhane Üniversitesi Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde başlattığı her ile bir üniversite projesinin en güzel örneklerinden birisi. Ben uzun yıllar Ankara bürokrasisinin içerisinde kaldım. Gümüşhane, Bayburt, Erzincan Üniversitesinden gelen çocuklarımız mülakatlarda karşımıza geldi. Eğer öğrencide bir şey varsa hangi üniversite olursa olsun mutlaka yer ediniyor. Gümüşhane Üniversitesini ben çok anlamlı ve değerli buluyorum" dedi.



"Üniversite akademik camiasını yanımızda görmek istiyoruz"

Gümüşhane olarak kalkınmada 3 sac ayakları olduğunu, üçünün de birbirine denk olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Turizm, madencilik ve tarım ve hayvancılık. Bu üç alanda da devletin çok büyük yatırımları var. Hükümetimizin son 14 yılda ilimize yaptığı yatırım tutarı 6,5 milyar TL. Yapılan ve yapılacak olanlarla 52 tünelimiz olacak. 29 baraj ve gölet inşaatları devam ediyor. Hem barajlar ve göletler şehriyiz, hem de tüneller şehriyiz. Gümüşhanemizin geleceği var. Bu üç alanda ve diğer alanlarda bütün üniversite akademik camiasını yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.



"Gümüşhane geleceği olan bir il"

Gümüşhane'nin küçük ölçekli fakat geleceği olan bir il olduğunu vurgulayan Vali Memiş, "İlimiz ciddi yatırımlar alıyor. Artık dağların arasına sıkışmış olan vatandaşların sesini dinlen bir Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz var. Emin adımlarla ilerlememiz lazım. Bu ilde yazın 3 katı nüfus oluyor. Ben buna bizzat şahidim. 170 bin olan nüfusumuz en az 300 bine çıkıyor. Cazibe Merkezleri programındayız. Şuana kadar 1,1 milyar TL'lik 2 bin 500 kişi istihdam edilecek bir yatırım planlanıyor. Kamu olarak biraz vites büyütmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş ise Rektör Zeybek'e yeni görevine başarılar dileyerek, "Hep birlikte şehrimize güzel hizmetler yapacağız inşallah" dedi.



"Gümüşhane yarışta Türkiye'de ön sıralarda yer alabilecek bir potansiyele sahip"

Rektör Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek de dünyayı yöneten ülkeler ve güçlerin uzun dönemli planlarla ve alternatif planlarla bu işleri yaptıklarını belirterek, "Sadece B planları olmuyor, C, D, E planları oluyor. Günümüz dünyasında hem ülkeler yarışıyor, hem ülke içinde şehirler yarışıyor. Gümüşhane bu yarışta Türkiye'de ön sıralarda yer alabilecek bir potansiyele sahip. Tabiatıyla, konumuyla, dinamikleriyle. Gümüşhane'de yaşayan nüfusun 2-3 katı büyük şehirlerde, yurt dışında yaşıyor. Bunlar dünyayı gezen insanlarımız. Onların turizmle ilgili konularda ki tecrübeleriyle dünyaya açmamız lazım Gümüşhane turizmini. Buranın yerel kaynaklarını harekete geçirirken onların tecrübelerinden yararlanmamız lazım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Gümüşhane adına sözü olan herkesle birlikte çalışma gayreti içerisinde olacağız"

Dün bu makamlarda olmadıkları gibi yarın da bu makamlarda olmayacaklarının bilincinde olduklarını dile getiren Rektör Zeybek, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Olduğumuz süre içerisinde Gümüşhane adına sözü olan herkesle birlikte çalışma gayreti içerisinde olacağız. Başta sayın valimiz, vekillerimiz, kurum amirlerimizle. Çünkü dünyada 7,5 milyar ayrı insan var. Fiziken insanlar birbirine benzeyebilir ama her birimiz ayrı insanlarız. Olaylara karşı tepkilerimiz, onları algılama seviyelerimiz birbirinden çok farklı olabiliyor. Bu nedenle birlikte çalışmaktan mutlu olacağız bizde. Ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyiyi, güzeli gerçekleştirme niyetiyle işe başladık, akıbetimiz de inşallah hep birlikte hayır olur."

Samimi bir havada gerçekleşen makam ziyaretinin ardından Rektörlük binası çıkışında hatıra fotoğrafı çektirilirken, Rektör Zeybek konuklarına üniversite sosyal tesislerinde yemek ikram etti.



Yeni Rektör Akçakale Mağarasını keşfeden bilim insanlarından birisi

Diğer yandan Rektör Zeybek'in 1996 yılında merkez Akçakale köyü Arsa mahallesi sınırlarındaki 18 bin 500 metrekarelik iç alana sahip, tavan yüksekliğinin yer yer 40 metreyi geçtiği damlataşı Akçakale mağarasını keşfeden ilk bilim adamlarından birisi olduğu öğrenildi.

