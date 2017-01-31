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Başkan Uysal: ' Muratpaşa olarak ezberleri bozduk'



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ANTALYA (İHA) - Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Antalya Şubesi'nce Kumluca'da düzenlenen 'Milli Tarım Politikaları, Tarımın Geleceği, Yerel Yönetimler Ve Güncel Sorunlar' başlıklı konferansta konuşan ve Muratpaşa'da bir belediyecilik pratiğini yerleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Uysal, geçen yıl Mart ayında hizmete giren asfalt üretim tesisi, 34 dönüm alanda yer alan bitki ve fidan üretim tesisi, yeraltı çöp konteyner üretim atölyesinin bu bakış açısının sonucu kurulduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, üreten belediye modeliyle piyasa ezberlerini bozduklarını belirterek, "Milletin parasını ihalelerle, kara gürültü işlerle kimsenin çarçur etmeye hakkı yok" dedi.

"Yönetimlerin temel hatası"

Türkiye'de genel ve yerel kamu yönetiminde ortaya çıkan hataların temelinde icraatı sadece 'beton dökmekten ibaret' görmek olduğunu söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Binalar, köprüler yaparak, büyük ihaleler yaparak iyi yönetim olabiliriz zannediyoruz. Oysa bu tam bir yanılgıdır" dedi.

Toplumun ihtiyacı olan imalatın yapılması gerektiği ifade eden Uysal, "Kocaman ortada başka bir alan var, sosyal devlet. Kocaman ortada başka bir alan var, büyük balığın küçük balığı yutmaması. Kocaman ortada başka bir alan var, kaytardığımız bir alan, komşusu açken tok yatanın bizden olmaması. İşte olması gereken kamu yönetimi anlayışı, ikisini de, imalatla sosyal devleti aynı derecede önemseyen ve uygulayan anlayıştır" diye konuştu.

"Ezberleri bozduk"

Muratpaşa'da bu çerçevede bir belediyecilik pratiğini yerleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Uysal, geçen yıl Mart ayında hizmete giren asfalt üretim tesisi, 34 dönüm alanda yer alan bitki ve fidan üretim tesisi, yeraltı çöp konteyner üretim atölyesinin bu bakış açısının sonucu kurulduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, üreten belediye modeliyle piyasa ezberlerini bozduklarını belirterek, "Milletin parasını ihalelerle, kara gürültü işlerle kimsenin çarçur etmeye hakkı yok" dedi.

"Kamu sadaka mantığıyla hareket etmez"

Sosyal hizmetler alanında da ezberleri bozmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Uysal, eşya, makarna, kömür dağıtmak üzerine kurulu sosyal hizmet anlayışının karşısında standart, herkes için ulaşılabilir bir belediyeciliği hayata geçirdiklerini dile getirdi. Başkan Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadaka kötü bir şey değil. Dünyanın her kültüründe var ama sadaka gizli olur. İnsandan insana, zenginden fakire olur. Kamu sadaka mantığıyla hareket etmemelidir. Kamu standart sosyal hizmet üretir. Asıl yapması gereken bütün yaşlılara, engellilere, şiddete uğrayan kadınlara belli hizmetleri verebilmektir. 'Yandım anam, kimsesizim' diyene sığınak oluşturabilmektir. Sosyal hizmet budur. Bu basite, bir şey dağıtmak düzeyine indirgediğinde insanların sadece onuruyla oynamazsın, sadaka kültürünü yaygınlaştırırsın. Biz bunun alternatifini ortaya koyuyoruz."

"Halkımız bu modele sahip çıkacaktır"

Muratpaşa'da 6 bin yaşlının belediyeyle entegre olduğunu, 4 bin 500 kişinin meslek edindirme kurslarına devam ettiğini, 7 bin 500 engellinin Muratpaşa Belediyesi ile el ele olduğunu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hayata geçirilen çalışmalardan 3 bin kişinin yararlandığını belirten Başkan Uysal, "Bizim ortaya koyduğumuz model akılcı, milletin menfaatine olan, ezberden gitmeyen modeldir. Türkiye'deki genel belediyecilik anlayışının alternatifini, bütün eksiklerini gidermiş, sosyal demokrat, Atatürkçü, eşitlikçi, temiz, tiziz, şeffaf halini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Halkımızın da bu modele sahip çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Demokratik topluma nokta koyulur"

Panelde soruları da cevaplayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, anayasa değişiklik paketine referandumda onay verilmesi halinde demokratik topluma nokta koyulacağını söyledi. Değişikliğin nihai sonucunun toplumun iradesini bir kişiye teslim edilmesi olacağını ifade eden Başkan Uysal, "80 milyon insanız. Bütün siyasi yetkileri bir tek kişiye verirsek, meclisi devre dışı bırakırsak, kalan 79 milyon 999 bin 999 insanımız ne iş yapacak, ne konuda karar verecek? Niye bütün devletimizi seçilecek bir tek insana indirgeyelim?" diye konuştu.



(AA-



31.01.2017 14:23:05 TSI

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