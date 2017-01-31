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BAKAB Birlikteliğine iki ödül birden



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 21. si düzenlenen EMİTT 2017'de BAKAN birlikteliği "Destinasyonlar" dalında "En Etkin, Kültürel ve Eko Turizm Birlikteliği" ve "En İyi Stand Uygulaması" alanında fuar organizatörleri tarafından iki ödüle birden layık görüldü.

Karabük, Bolu, Düzce, Yalova, Çankırı, Kastamonu illeri ile BAKAB'a üye olan Bartın, Amasra, Karadeniz Ereğli, Devrek, Çaycuma ve Taraklı Belediyelerinin birlikteliğinden oluşan Batı Karadeniz Kalkınma Birliği'ne (BAKAB) ödülü Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı tarafından verildi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarının (EMİTT 2017) üçüncü gününde standları ziyaret eden Bakan Avcı'yı, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve BAKAB Birlik Müdürü Engin Eren karşıladı.

Karabük standı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Avcı "Vilayetlerimizin tek tek yapabilecekleri ayrı, bir araya geldikleri zaman, o sinerji ile birleşik güçle çok daha fazlasını yapma şansları var. O bakımdan ben bu girişimi tebrik ediyorum. Ön ayak olan arkadaşlarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. "diye duygularını ifade etti.

29 Ocak 2017 Pazar günü sona eren fuarda BAKAB standlarının yer aldığı 10. hol turizm profesyonelleri ile yüz binlerce İstanbulludan tam not aldı.

(YE-YE-Y)



31.01.2017 14:57:53 TSI

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