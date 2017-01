YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yılmaz'dan 'kar' eleştirilerine cevap

- Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz:

- "Acil her durumda ekiplerimizi seferber ediyoruz. Kaynaklarımızı har vurup harman savuramayız"

- Vali İbrahim Şahin:

- "Yabancı birini görünce araştırın ve güvenlik güçlerine bildirin"



Ahmet Şükrü Uluçay

Samsun (İha) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Karla mücadele edilmiyor" eleştirilerine cevap vererek, "Acil her durumda ekiplerimizi seferber ediyoruz. Kaynaklarımızı har vurup harman savuramayız" dedi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, muhtarların şikâyet, talep ve önerilerini anlattığı muhtarlar buluşmasına Bafra ilçesi ile devam etti. Muhtarların taleplerini ve şikayetlerini dinleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bir muhtarın Bafra'daki ulaşım sorunu ile ilgili sorusuna yanıt verdi ve ilçede toplu taşıma sitemini hayata geçireceklerini söyledi.



Bafra'ya otobüs seferi

Başkan Yılmaz, "İlçemizde gerekirse otobüs işletmesi kuralım. Hat işi, dolmuş işi kentsel kültüre zarar veriyor. Toplu taşımayı teşvik edelim. Bafra neredeyse birçok ilden büyük bir ilçe. Bafra'da eğer ulaşım ile ilgili sorun varsa ki görüldüğü gibi var. Biz buralarda dolmuş hattı açmak şeklinde bir çözüm aramıyoruz. Çünkü bu doğru bir çözüm olmuyor. Samsun'da yapılmış olan dolmuş hatlarının hepsi zaten şu anda bir problem. Dolmuş hattı diye bir şeyi sildik kafamızdan. Onun için Bafra'da önümüzdeki dönemlerde ulaşım sorunu için otobüs hattı işletmeciliği düşünüyoruz. Bafra'mızda toplu taşımayı teşvik edelim. Bu şekilde ulaşım sorununu kökten bir çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" diye konuştu.



"Önceliğimiz acil durumlar"

"Karla mücadele edilmiyor" eleştirilerine sert çıkan Başkan Yılmaz, "Samsun'da 1000 tane köy var. 1000 tane köyünde de şehir merkezi ile birlikte acil olan her tarafa ekiplerimiz anında koşuyor, ulaşıyor. Özellikle hasta ve cenaze durumlarında çok hassasız. 'Çalışma yok, belediye hiç bir mücadele vermiyor' diyerek serzenişlerde bulunanlar bilsin ki biz bu yolların hepsini sabaha kadar açarız ama önceliğimiz acil durumlar. Hasta olur, cenaze olur ekiplerimiz seferber olur. Ama bazen bakıyoruz adam arabasını garajdan çıkaramamış ya da evine giden yol kapalı, çarşıya gelememiş. Sırf bu yüzden bize yolu açtırıyor. Kaynaklarımızı har vurup harman savuramayız" ifadelerini kullandı.



"50 milyon TL'lik sedde projesi başlıyor"

"Biz halka hizmetkârız" diyen Başkan Yılmaz, "Biz yapacağımız işlerin sözünü veririz. Yapamayacağımız işler ile ilgili de talepleri alırız ve yapmak için elimizi taşın altına koyar imkânlarımızı zorlarız. Bizi cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız şöyle talimatlandırdı; Siz bu milletin hizmetkârı olduğunuzu yüreğinize yerleştirin. Bu duyguyu yüreğinizde hissettiğiniz takdirde her şeyi başarırsınız aksi takdirde başaramazsınız diyor. Biz sizin, halkımızın hizmetkârınızız ve sizlerin hizmetindeyiz. Bu sistemin bir parçası da sizsiniz. Sizler de seçildiğiniz mahallelerin hizmetkârısınız. Önümüzdeki yaz sezonu Bafra ilçemizde çok büyük hamlelerin ve çalışmaların yapıldığı yıl olacak" şeklinde konuştu.

Bafra'da iki sene içerisinde 140 km beton ve beton asfalt yol yapıldığını belirten Başkan Yılmaz, Bafra için büyük önem taşıyan 50 milyon TL'lik sedde projesine de bu sene başlanacağını sözlerine ekledi.



Vali Şahin: "Yabancı birini görünce araştırın ve güvenlik güçlerine bildirin"

Vali İbrahim Şahin ise, "Samsun genelinde bin kilometre beton ve sıcak karışımı asfalt yapıldı. Bir yıl içerisinde çok büyük mesafe alındı. Yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Bir taraftan yapılırken diğer taraftan bozuluyor. Bir taraftan referandum var. Bizim size şöyle oy kullanın dememiz olmaz. Bu sürecin sağlıklı, huzur ve güven içerisinde bitmesini ile ilgili siz değerli muhtarlarımızın çok önemi var. Baframızda ve Samsununumuzda terör örgütü yok ama mahallelerinizde kim geliyor, kim çıkıyor yabancı birini görünce araştırın ve güvenlik güçlerine bildirin ki güven içerisinde olalım. Sorunlar bitmez. Yolu bitireceğiz, suyu getireceğiz, kanalizasyon olacak. Kanalizasyonu getireceğiz, arıtmayı getireceğiz, başka bir sorununuz olacak ama önemli olan Baframızı, Samsunumuzu ülke ekonomisine ne kazandırırız mücadelesini verelim. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına iddiayla yola çıktık ve o iddiayı, önümüze koyduğumuz hedefi gerçekleştirmek durumundayız" dedi.

Bafra Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya ayrıca Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter Yardımcıları Sefer Arlı ve Mustafa Yurt, daire başkanları meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

31.01.2017 15:29:26 TSI

