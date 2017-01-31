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Seyfi Doğanay Maltepe'de anıldı



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Ünlü sanatçı Seyfi Doğanay ölümünün ikinci yılında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceyle anıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede kuracakları yeni bir parka sanatçının ismini vereceklerini açıkladı.

Maltepe Belediyesi, ölümünün ikinci yılında ünlü sanatçı Seyfi Doğanay'ı türkülerle andı. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve sanatçının çocuklarının da katıldığı gecede Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat da hazır bulundu. Güler Duman, Özcan Türe, Hakkı Bulut, Latif Doğan ve Abidin Biter'in türküleriyle eşlik ettiği geceye vatandaşlar büyük bir ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Ali Kılıç da bir konuşma yaptı.

Kılıç konuşmasında müjde vererek, "Bu toprakların değerlerini yaşatan, Anadolu'muzun türkülerine can olan Seyfi Doğanay, bizlerle daima yaşamaya devam edecek. Maltepemizin parklarından birine Seyfi Doğanay ismini vereceğiz. Onu ve kıymetli sanatını Maltepelilerin huzurunda bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi.

(HB-SÜ-MK-Y)



31.01.2017 15:51:58 TSI

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