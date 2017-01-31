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Afyonkarahisar'ın nüfusu arttı

31 Ocak 2017 Salı, 16:32
Afyonkarahisar'ın nüfusu arttı

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandı. Buna göre Afyonkarahisar'ın 2016 yılı bir önceki yıla oranla binde 7.7 artarak 709 bin 15 kişiden 714 bin 523'e yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Afyonkarahisar'ın 2016 yılı nüfusunun bir önceki yıla göre 5 bin 508 kişi arttığını bildirdi. 2015 yılında 709 bin 15 olan Afyonkarahisar'ın nüfusu 2016 yılında 714 bin 523 olarak açıklandı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi Sandıklı oldu. 55 bin 770 nüfusu olan Sandıklı'dan sonra Dinar 47 bin 292, Bolvadin 44 bin 539, Sinanpaşa 40 bin 119, Emirdağ 37 bin 292, Şuhut 37 bin, Çay 31 bin 723, İhsaniye 27 bin 709, İscehisar 24 bin 313, Sultandağı 15 bin 399, Çobanlar 14 bin 227, Dazkırı 10 bin 936, Başmakçı 10 bin 152, Hocalar 9 bin 784, Bayat 7 bin 945, Evciler 7 bin 455 ve Kızılören 2 bin 409 olarak açıklandı.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Afyonkarahisar'ın en büyük beldesi ise 7 bin 473 nüfusuyla Işıklar oldu.
(HK-MET-Y)

31.01.2017 16:38:04 TSI
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