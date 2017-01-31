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Tarihi yerinde yaşayarak öğreniyorlar



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Haber : Enderhan Öz

Kamera : Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Kaman İlçesinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan Ahi Evran Gençlik ve Kariyer kampına katılan öğrenciler tarihi Cacabey Medresesini ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden Kırşehir'de bulunan Ahi Evran Gençlik ve Kariyer kampına gelen öğrenciler, tarihin izlerini yaşayarak yerinde öğrenme fırsatı buluyor.

Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli Sadi Manav'ın (Sanat Tarihçisi) rehberliğinde kampa katılan öğrenciler, Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliye alanı, Hoca Ahmed Yesevi Camii'nde gezerek doğru bildikleri yanlışları tespit ediyorlar.

Kampa katılan ve Kırşehir'de Cacabey Medresesini camii olarak tanıdıklarını belirten öğrenciler ise düşüncelerini şöyle anlattı:

"Kırşehir'e ilk defa geldik. Kampla birlikte geldiğimiz şehir'de camii olarak bildiğimiz alanın gök bilimleri medresesi olduğunu öğrendik. Kış mevsimi dahi olsa atmosferi güzel, bizler için iyi bir deneyim oldu. Selçuklular döneminde yapılmış bir medrese bizler ise camii olarak biliyorduk. Atalarımızdan kalan tarihi eserlerin gerçek bilgilerini yerinde öğrenmekte bizim için çok önemli oldu. Atalarımız yıllar önce uzay incelemeleri yapmış bizler de onların yaptıklarını yıllar sonra öğreniyoruz."

"Medresede Fen Bilimleri ve İslami Bilimler Öğretiliyordu"

Arap ve Moğolca yazılmış vakıf kaynaklarında medresenin 1908 yılına kadar fen bilimleri ve İslami bilimlerde eğitim verdiği gök bilimlerine yönelik de çalışmaların yapıldığı 8 sınıftan oluşan dönemin bir üniversitesi olduğu biliniyor. Selçuklular döneminde yapılan medresede Taç Kapısında (giriş kapısı) süslemeleri ile zamana meydan okuyan medrese bugün camii olarak kullanılıyor. Cacabey Medresesi, döneminde uzay bilimleri araştırmasının yapıldığı tek merkez olarak da güncelliğini koruyor.

"Cacabey Medresesi 3 kere tadilattan geçti"

Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Vali Nurettin Cibril Bin Cacabey tarafından yaptırılan ve medrese olarak 1908 yılına kadar medrese olarak kullanılan camii, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2007 yılında restorasyon çalışmasına girdi.

(EÖ-AÖ-Y)



31.01.2017 16:39:53 TSI

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