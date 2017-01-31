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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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AK Parti Hatay milletvekillerinden şehit ailesine ziyaret

31 Ocak 2017 Salı, 17:11
AK Parti Hatay milletvekillerinden şehit ailesine ziyaret
AK Parti Hatay milletvekillerinden şehit ailesine ziyaret

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - AK Parti Hatay Milletvekileri Orhan Karasayar ve H. Bayram Türkoğlu, Suriyede yürütülen "Fırat Kalkanı" operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can'ın ailesini ziyaret etti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mete Can'ın ailesini ziyaret eden AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar ile Hacı Bayram Türkoğlu'na Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Hasan Özel'de eşlik etti.
Ziyarette şehit babası Mehmet Can ile görüşerek acılarını paylayan AK Parti milletvekilleri, Şehit Mete Can'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dua ettiler.
(NCT-Y)

31.01.2017 17:16:41 TSI
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