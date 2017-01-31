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Vali Özefe, İstanbul'da "Cazibe Merkezleri Tanıtım Toplantısı"na katıldı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın başkanlığında İstanbul'da düzenlenen "Cazibe Merkezleri Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından, Yatırım-Destek Hamlesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 kenti kapsayan cazibe merkezleri programının İstanbul Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan başkanlığında İstanbul'da yapıldı.

Bakan Ahmet Arslan başkanlığında düzenlenen toplantıya Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan İl Genel Meclis Başkanı Taviddin Coşkun, ATSO Başkanı Çetin Demirci de katıldı.

Toplantıya, İstanbul'da faaliyet gösteren 100'ün üzerinde iş adamının yanı sıra, Ardahan ve Karslı hemşehri ve derneklerden de katılım gerçekleşti.

Toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 kenti kapsayan Cazibe Merkezleri Programı proje toplama sürecinin 24 Ocak tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılan tanıtım toplantısı ile başladığı ve 27 Şubat tarihinde birinci çağrının tamamlanacağını belirtildi.

Cazibe Merkezleri Programının Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edileceğinin de belirtildiği toplantıda başvuruların ise doğrudan Kalkınma Bankasına yapılabileceği gibi illerde bulunan Ajans, Yatırım Destek Ofislerine de yapılabileceği kaydedildi.

Sunumun ardından Bakan Ahmet Arslan, Vali İbrahim Özefe ve diğer katılımcılar, program hakkında değerlendirmelerde bulundular. Bu program ile birlikte bölgenin önünün açılacağının konuşulduğu toplantıda, programın uygulanması noktasında bütün kurumların her türlü desteği vereceği belirtildi.

(OY-AT-Y)



31.01.2017 18:10:16 TSI

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