31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'den Bandırma'ya 42 metrelik itfaiye aracı

31 Ocak 2017 Salı, 19:33
Büyükşehir'den Bandırma'ya 42 metrelik itfaiye aracı
Büyükşehir'den Bandırma'ya 42 metrelik itfaiye aracı

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüksek katlardaki yangınlara müdahale edebilmek için 42 metrelik merdivenli itfaiye aracı alındı.
Bandırma İtfaiye Grup Amirliği bünyesinde hizmet verecek aracın şu anda Almanya'da olduğu ve teknolojik techizatının tamamlanarak kısa sürede Bandırma'ya gönderileceği öğrenildi. 42 metre mafsallı hidrolik merdivenli aracın Bandırma ve çevresinde yüksek katlı binalarda çıkabilecek yangınlarda kullanılacağı ifade edildi. Bandırma Grup Amirliği bünyesindeki araçla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bünyesinde aynı özellikte 3 itfaiye aracı olacak.
(İA-MŞ)

31.01.2017 19:38:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Askerler sancaklar ile uğurlanıyor
YEREL

ASKERLER SANCAKLAR İLE UĞURLANIYOR
Büyükşehir personeline sosyal denge tazminatı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE SOSYAL DENGE TAZMİNATI
Burhaniye'de zeytincilere 5 ay faizsiz kredi imkanı sağlandı
YEREL

BURHANİYE'DE ZEYTİNCİLERE 5 AY FAİZSİZ KREDİ İMKANI SAĞLANDI
Tarihi hamamın maketini yaptı
YEREL

TARİHİ HAMAMIN MAKETİNİ YAPTI
Bozbey'in acı günü
YEREL

BOZBEY'İN ACI GÜNÜ
Gazilerden Kafaoğlu'na teşekkür
YEREL

GAZİLERDEN KAFAOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Ayvalık'ta Cumhuriyetçi Kadınlardan Gazilere nazik ziyaret
YEREL

AYVALIK'TA CUMHURİYETÇİ KADINLARDAN GAZİLERE NAZİK ZİYARET
Burhaniye'de tanıtıma üniversite desteği
YEREL

BURHANİYE'DE TANITIMA ÜNİVERSİTE DESTEĞİ
Burhaniye'de Standart Türk Klavyesi Kursu
YEREL

BURHANİYE'DE STANDART TÜRK KLAVYESİ KURSU
Burhaniye'de organik tarım desteklemeleri başladı
YEREL

BURHANİYE'DE ORGANİK TARIM DESTEKLEMELERİ BAŞLADI
Muhtarlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YEREL

MUHTARLARA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
CHP'den Türk bayraklı çalışma
YEREL

CHP'DEN TÜRK BAYRAKLI ÇALIŞMA
Hastane kavşağı hizmete açıldı
YEREL

HASTANE KAVŞAĞI HİZMETE AÇILDI