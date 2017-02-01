01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da planlı elektrik kesintisi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:26
Antalya'da planlı elektrik kesintisi

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya merkezinde ve bazı ilçelerinde 3 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle, sokak ve caddeler şu şekilde;
Kepez: 09:00 - 18:00 Göksu, Beşkonaklılar, Baraj, Emek, Karşıyaka, Yeni Emek, Gündoğdu, Yeni Mahalleleri
Manavgat: 08:00 - 18:00 Çardak, Beydiğin Mahalleleri
Korkuteli: 08:00 - 17:00 Yeşilyayla, Datköy Mahalleleri
Kaş : 09:00 - 17:00 Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Gürsu Mahallesi Araphasarı Mevkii, Gürsu Mahallesi Köyiçi Merkez Mevkii
Kumluca: 09:00 - 17:00 Hızırkahya Mahallesi İkidönüm Mevkii
Alanya: 09:00 - 17:00 İncekum, Yeşilköy, Yalı, Esentepe, D400 karayolu üzeri
Gazipaşa: 09:00 - 17:00 Aydın Mahallesinin bir kısmı
Kemer: 09:00 - 16:00 Çamyuva Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, 92, 98 Sokak, Dumlupınar Caddesi, Albay Zeki Demir Caddesi, 88, 86, 83, 82 Sokak
(AA-

01.02.2017 09:31:08 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Demre'nin cadde ve meydanını yeniliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR DEMRE'NİN CADDE VE MEYDANINI YENİLİYOR
Kepez Belediyesinden 15 Temmuz konulu resim yarışması
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİNDEN 15 TEMMUZ KONULU RESİM YARIŞMASI
TSYD Antalya Şubesinden emniyet müdürüne ziyaret
YEREL

TSYD ANTALYA ŞUBESİNDEN EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET
DÖGEM'de kayıtlar devam ediyor
YEREL

DÖGEM'DE KAYITLAR DEVAM EDİYOR
Finike'de 18 bin dekarlık tarım alanı sulanacak
YEREL

FİNİKE'DE 18 BİN DEKARLIK TARIM ALANI SULANACAK
Burdur'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

BURDUR'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Antalya'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI
Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını kullanarak dolandırıcılık iddiası
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN ADINI KULLANARAK DOLANDIRICILIK İDDİASI
Antalya'da 15 ayrı hırsızlığın zanlısı tutuklandı
YEREL

ANTALYA'DA 15 AYRI HIRSIZLIĞIN ZANLISI TUTUKLANDI
Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
YEREL

CUMHURBAŞKANINA HAKARETE TUTUKLAMA

Aytemiz Alanyaspor'da transfer
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA TRANSFER
Antalya'da kaçırıldığı iddia edilen kişinin cesedi bulundu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLEN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
GÜNCELLEME - İş adamının oğlunun kaçırıldığı iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - İŞ ADAMININ OĞLUNUN KAÇIRILDIĞI İDDİASI
Antalya'da morgda özçekim iddiası
YEREL

ANTALYA'DA MORGDA ÖZÇEKİM İDDİASI

Manavgatlı çocuklara oyun parkı sürprizi
YEREL

MANAVGATLI ÇOCUKLARA OYUN PARKI SÜRPRİZİ
&quot;Her öğrencinin bir branşta lisansı olacak&quot;
YEREL

"HER ÖĞRENCİNİN BİR BRANŞTA LİSANSI OLACAK"
Büyükşehir vizyon projeleri makine mühendislerine anlattı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR VİZYON PROJELERİ MAKİNE MÜHENDİSLERİNE ANLATTI
Alanya'da orta refüj sulama sistemi çalışmaları
YEREL

ALANYA'DA ORTA REFÜJ SULAMA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI
Antalya'da 20 binden fazla gecekondu yıkıldı
YEREL

ANTALYA'DA 20 BİNDEN FAZLA GECEKONDU YIKILDI
Kros Milli Takımı, Kemer'deki kampını tamamladı
YEREL

KROS MİLLİ TAKIMI, KEMER'DEKİ KAMPINI TAMAMLADI
Doğum yaptıktan sonra FETÖ'den gözaltına alınan kadın serbest
YEREL

DOĞUM YAPTIKTAN SONRA FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN KADIN SERBEST
Antalyaspor Bisiklet takımı sponsorlük anlaşmasını uzattı
YEREL

ANTALYASPOR BİSİKLET TAKIMI SPONSORLÜK ANLAŞMASINI UZATTI