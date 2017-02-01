Antalya'da planlı elektrik kesintisi
ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya merkezinde ve bazı ilçelerinde 3 Şubat Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle, sokak ve caddeler şu şekilde;
Kepez: 09:00 - 18:00 Göksu, Beşkonaklılar, Baraj, Emek, Karşıyaka, Yeni Emek, Gündoğdu, Yeni Mahalleleri
Manavgat: 08:00 - 18:00 Çardak, Beydiğin Mahalleleri
Korkuteli: 08:00 - 17:00 Yeşilyayla, Datköy Mahalleleri
Kaş : 09:00 - 17:00 Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Gürsu Mahallesi Araphasarı Mevkii, Gürsu Mahallesi Köyiçi Merkez Mevkii
Kumluca: 09:00 - 17:00 Hızırkahya Mahallesi İkidönüm Mevkii
Alanya: 09:00 - 17:00 İncekum, Yeşilköy, Yalı, Esentepe, D400 karayolu üzeri
Gazipaşa: 09:00 - 17:00 Aydın Mahallesinin bir kısmı
Kemer: 09:00 - 16:00 Çamyuva Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, 92, 98 Sokak, Dumlupınar Caddesi, Albay Zeki Demir Caddesi, 88, 86, 83, 82 Sokak
(AA-
01.02.2017 09:31:08 TSI
NNNN