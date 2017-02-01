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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Darıcalı Eray, Paris'ten madalyayla döndü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:40
Darıcalı Eray, Paris'ten madalyayla döndü
Darıcalı Eray, Paris'ten madalyayla döndü

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Dünya ve Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan, Darıca Belediyesi'ne karate branşında ilk uluslararası madalyasını kazandırdı.
Darıca Belediyesi Eğitim Kulübü'nün yeni transferi Eray Şamdan, A Milli Takım formasıyla Fransa'nın Başkenti Paris'de yapılan Premier Lig'de üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Geçtiğimiz haftalarda Bolu'da yapılan Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda birinci olarak A Milli Takıma seçilen Şamdan, Premier Lig Paris etabında da performansıyla beğeni kazandı. Dünyanın dört bir yanından gelen bin 300 sporcunun katıldığı Premier Lig'de büyük Erkekler 60 kilogramda mücadele eden Milli sporcu Eray Şamdan, ilk turda Rus rakibini 1-0, ikinci turda İtalyan rakibini 2-0, üçüncü turda Romanyalı rakibini 9-0 mağlup etti. Yarı final müsabakasında üstün performansına rağmen şanssız bir şekilde Malezyalı rakibine 1-0 mağlup olan Şamdan, final şansını kaybederek üçüncülük maçı oynadı. Represaj maçlarının ilk eleme maçında Ukraynalı rakibini 3-0 mağlup eden Şamdan, Represaj finalinde ise İsviçreli rakibini 8-0 yenerek üçüncü oldu.
(İG-İÇ)

01.02.2017 09:44:33 TSI
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