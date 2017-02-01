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Lapseki devlet hastanesinde hızlı kan testi uygulaması

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:48
Lapseki devlet hastanesinde hızlı kan testi uygulaması
Lapseki devlet hastanesinde hızlı kan testi uygulaması

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Devlet Hastanesinde akılcı antibiyotik kullanımına yönelik 'Hızlı Tanı Testi Uygulaması' yapılmaya başlandı.
Lapseki Devlet Hastanesinde akılcı antibiyotik kullanımına yönelik 'Hızlı Tanı Testi Uygulaması' yapılmaya başlandı. TC. Sağlık Bakanlığı akılcı antibiyotik kullanımı çalışmaları kapsamında Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bekir Şahin, Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Muammer Topaloğlu, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Hilal Çetin ve acil servis hekimlerine akılcı antibiyotik kullanımı ve hızlı tanı testi uygulaması konusunda eğitim verildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında antibiyotiğin yanlış ve gereksiz kullanımının sakıncaları dikkat çekmek amacıyla panolara afişler asıldı. Başhekim Şahin hasta ve yakınlarına antibiyotiklerin sadece bakterilerden kaynaklanan hastalıklarda kullanılması gerektiği, antibiyotiklerin ağrı kesici, ateş düşürücü ya da sakinleştirici özelliğinin olmadığı, gereksiz yere antibiyotik kullanımında bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesi ile sonuçlanacağı bilgisini verdi. Hastane içerisindeki poliklinik koridorunda bulunan TV'den de bilgilendirme yayınları yapılmaya başlandı.
(GD)

01.02.2017 09:53:27 TSI
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