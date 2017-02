YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bayraklı'da potanın perileri rüzgâr gibi esiyor

İZMİR (İHA) - Bayraklı Belediyesi'nin perileri, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam ediyor. Oynadıkları 13 maçı da kazanan kadın basketbolcular şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Potanın perileri başarılarının sırrının aralarındaki birlik ve beraberlik olduğunu söylüyor.



Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol takımı Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi B grubunda çıktığı 13. maçından da galibiyetle ayrıldı. 13'te 13 yaparak önemli bir başarının altına imza atan potanın perileri, oynayacakları tüm karşılaşmaları kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 3 gruptaki 28 takım arasında en çok basket atan 2. takım olma unvanını da taşıyan basketbol takımının hedefi ise bir üst lige çıkmak. Yaşları 18 ila 30 arasında değişen ve birçoğu üniversite öğrencisi olan sporcuların başarısının formülü ise birlik ve beraberlik.



Hem okuyorlar hem oynuyorlar

Takımın başarısının sırrını anlatan kaptan Arzu Akay, "Amacımız ilk yarıyı lider bitirmekti. Şu anda nağmalup lideriz. Lider bitirmek bir üst turda büyük avantaj sağlayacak. İzmirlilere, Bayraklılılara, başkanımıza verdiğimiz sözü tutup kupayı getirmek istiyoruz. Her gün idmana çıkmadan önce takım arkadaşlarıma yaptığımız işin, şampiyonluğun önemini anlatıyorum. Şampiyonluğa aday değil şampiyon olmak zorunda olan bir takımda oynadığımızı hatırlatıyorum onlara. Arkadaşlarımızın bir bölümü hem okuyor hem de buraya gelip ayrı efor sarf ediyor. Ama yapmak zorunda olduklarını sezon başında biliyorlardı. Bu konsantre ile işe girdiler. Çok şükür buraya kadar güzel geldik. Böyle giderse bu işi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Aramızdaki iyi ilişki takım oyunumuza da yansıyor" dedi.



Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor

Oyunculardan Buket Yeşil ise yorucu bir yoldan yürüdüklerini söyledi. Yeşil, "Çoğu arkadaşım öğrenci. Ben de geçen sene bitirdim. Maçlarda iyi mücadele veriyoruz. Galibiyet alıp bu yolculuğu tatlandırmak güzel bir duygu. Beden öğretmenliğini bitirdim. Öğretmen olmak istiyorum. Aynı zamanda basketbolu çok seviyorum. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde galibiyetler arka arkaya geliyor" diye konuştu. Fenerbahçe alt yapısında yetişen oyunculardan Lara Yavaş, "2 sezon önce Bayraklı'ya transfer oldum. Takımımız gerçekten çok iyi. Takımda atmosfer inanılmaz iyi. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Antrenmanlarımız da çok tempolu devam ediyor. Şampiyon olmayı hedefliyoruz. Takımımızda çoğu kişi üniversite öğrencisi olduğu için antrenmanları da ona göre ayarlıyoruz. Sabah okula gidip akşam antrenmana gidiyoruz" dedi.



"Onlarla gurur duyuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, kadın basketbol takımıyla gurur duyduklarını belirterek şöyle konuştu: "Kızlarımız sezona çok iyi başlangıç yaptı. Oynadıkları tüm karşılaşmaları kazanmayı bildiler. Takımdaki hava şuanda çok iyi. Umarım böyle devam ederler. Her galibiyetleri bizi mutlu ediyor. Bayraklı Belediyesi olarak spora ve sporcuya her türlü desteği elimizdeki imkanlar çerçevesinde sağlıyoruz. Spor alt yapımızı güçlendiriyoruz. Daha çok çocuğumuza, gencimize spor yaptırmak için imkanlarımızı zorluyoruz."



Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin A, B ve C gruplarında sezon sonunda ilk 6 ya giren takımlardan 6'şardan üç grup daha kurulacak. Bu gruplardan ilk 2'ye giren son 6 takım 1. Lig bileti kapmak için kıyasıya yarışacak.

