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Malazgirt'te suni tohumlamaya yoğun ilgi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:05
Malazgirt'te suni tohumlamaya yoğun ilgi
Malazgirt'te suni tohumlamaya yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesindeki Deyyapoğlu Veteriner Kliniği, 2016 yılında 3 bin suni tohumlama yaparak rekor kırdı.
Malazgirt ilçesinde yıllardır veteriner kliniği işleten Ferdi İbek, 2016 yılında Muş genelinde 3 bin suni tohumlama yaparak rekor kırdıklarını ifade etti. İlçedeki büyükbaş hayvan üreticilerinin suni tohumlama yöntemine yoğun ilgi gösterdiklerini dile getiren Ferdi İbek, "İlçemizde hayvancılığın daha iyi bir yere getirilmesini sağlamak, yerli ırkları ıslah edilip ekonomik değeri yüksek, verimli yabancı ırklar elde edilerek, büyükbaş hayvan üreticilerin gelirinin arttırılmasına katkı sağlıyoruz. Suni tohumlama uygulama işlemi, mesafe gözetmeksizin haftanın yedi günü yapılmaktadır. Klinik olarak 2016 yılında ilçemiz genelinde yapılan suni tohumlama sayımız 3 bin çıvarındaydı. 2017 yılında sığır cinsi büyükbaş hayvanlarda 4 bin 500 adet suni tohumlama uygulamasını yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Malazgirt ilçemizin yerli ırkından, kültür ırkı melezi hayvan üretmeyi başardık" dedi.
(VE-MSA-Y)

01.02.2017 10:10:48 TSI
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