AK Parti'den referandum hazırlığı
(Fotoğraflı)
Veysel Eşin
MUŞ (İHA) Muş'un Malazgirt ilçesinde AK Parti tarafından 'Teşkilat İçi Eğitim ve Referandum Hazırlığı' toplantısı yapıldı.
AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz başkanlığında yapılan toplantıya partililer katıldı. Katılımcıların moral motivasyonunu sağlamak ve birlik beraberlik duygularının pekiştirilmesi için yapılan toplantıda, AK Parti İlçe Başkanlığının yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi öngörülen referandum için hazırlıkların da değerlendirildiği toplantıda, mahalle başkanlıklarının çalışmaları ve sandık kurullarının oluşturulmasına yönelik bilgiler verildi.
Toplantıyı değerlendiren AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Malazgirt olarak tam kadro çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Olası bir referanduma ya da yapılacak olan seçimlere hazırız. Önceliğimiz Malazgirt ilçe merkezi ve köylerimiz olacaktır" dedi.
(VE-MSA-Y)
01.02.2017 10:15:08 TSI
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