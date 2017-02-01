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Vali Demirtaş'tan Karaisalı Kaymakamlığı'na ziyaret



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş vatandaşlarla buluşmak üzere gittiği Karaisalı'da Kaymakam Tolga Polat'ı ziyaret etti.

Karaisalı Kaymakamı Tolga Polat, ziyaret sırasında Vali Demirtaş'a ilçede gerçekleştirilen kamu hizmetlerine yönelik ayrıntılı bilgiler verdi.

Karaisalı'nın doğal güzellikleri ile önemli bir turizm potansiyelini bünyesinde barındırdığına ve her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Vali Demirtaş ise yaptığı açıklamada, ilçenin yakın bir gelecekte çok daha iyi bir konuma ulaşacağına inandığını ve tüm çabalarının bu yönde olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, Karaisalı Kaymakamlığı görevini yeni atanan Tolga Polat'a 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu ve ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

(ELF-Y)



01.02.2017 10:48:29 TSI

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