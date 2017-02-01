YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Küçükçekmeceli 2 bin anaokulu öğrencisine müzik eğitimi

Küçükçekmeceli 2 bin anaokulu öğrencisine müzik eğitimi

- Minik Beethoven'lar 'Yaşasın Müzik' ile keşfediliyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Belediyesinin 'Yaşasın Müzik' atölyesi çalışmaları kapsamında ilçede yaşayan anaokulu öğrencileri müzikle tanışıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Yaşasın Müzik' atölyesi çalışmaları kapsamında Küçükçekmece Müzik Akademisi Yöneticisi Hakan Dedeler, anaokulu öğrencilerine temel müzik eğitimi vererek enstrümanları tanıttı.

Minik öğrencilere Geleneksel Türk Müziği ve Klasik Batı Müziği eğitimi verdiklerini belirten Hakan Dedeler, "Burada minik öğrencilerimizle hem eğleniyor hem de bilgileniyoruz. Biz temel müzik eğitiminin yanı sıra onları bilgilendiriyoruz" dedi.



"Yetenekli öğrencileri keşfedip yönlendiriyoruz"

Çocukların müzik heyecanını görmenin çok güzel bir duygu olduğunu da dile getiren Hakan Dedeler, "Dinledikleri müziğin farkında değiller çoğu. Bunun farkına varıyorlar bizim sayemizde. Dinledikleri müzikte hangi enstrümanlar çalınıyor bunu anlayabiliyorlar. İşin içine drama da katıyoruz. Gözlerinizi kapatın diyorum mesela. Birisi tambur çaldıktan sonra bize, 'Sanki çölde tek başıma yürüyorum' demişti. Yetenekli öğrencileri keşfediyoruz. Yönlendirilmesi konusunda öğretmenleri ile görüşüyor, Onlara rehberlik yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



2 bin öğrenciye atölye eğitimi

Şu ana kadar 20 farklı anaokulundan toplam 2 bin öğrenciye 'Eğitici Müzik Atölyesi-Müzik Kültürü Çalışmaları' eğitimleri verildi. Yapılan atölyelerde Küçükçekmeceli minikler müzikle tanışmanın keyfini yaşadı. İlk kez bir enstrüman gören öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi.

Müziğe tutkun gençleri, konservatuvara girmeleri için yetiştiren, gelecekte ulusal ve uluslararası alanda kariyer sahibi profesyonel müzisyen olmalarını amaçlayan Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi, bu amaçları gerçekleştirmek için öğrencilerine Türk müzik kültürü, müzik teorisi, enstrüman eğitimi, koro ve orkestra gibi birçok alanda eğitim imkanı sunuyor. Müzik Akademisi ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle verilen eğitim, yılda 4 kur olmak üzere toplam 12 kurdan oluşup, 3 yıl sürüyor. Müzik Akademisi'nde öğrenciler, müziğin pek çok dalında profesyonellerden eğitim alıyor.

(HB-SÜ-Y)



01.02.2017 11:39:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER