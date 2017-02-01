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Düzce yoğunluğu ile 81 il arasında 15. sırada



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce TÜİK verilerine göre nüfus yoğunluğun bakıldığında 81 il içeresinde 15. sırada.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce'nin nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 370 bin 371 kişi oldu. Düzce nüfusu 2016 yılında bir önceki yıla göre 9 bin 983 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (185 bin 775 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (184 bin 596 kişi) olarak gerçekleşti.

Düzce 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 51. sırada

Verilere göre 2016 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşmişti. Düzce'nin yıllık nüfus artış hızı binde 27,3 olarak gerçekleşti. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Düzce 81 il içerisinde 11. sırada. 2016 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 44,5 ile Çilimli ilçesinde gerçekleşirken; en düşük yıllık nüfus artış hızı binde -28,1 ile Yığılca'da gerçekleşmiş. Toplam nüfusun yüzde 0,46'sı (370 bin 371 kişi) Düzce'de ikamet etmekte. Türkiye'de 2016 yılında Ortanca (Medyan) yaş 31,4 iken Düzce'de 33,2 olarak gerçekleşmiş.

Düzce nüfusunun yüzde 69,49'u ( 257 bin 383 kişi) 15-64 yaş grubunda, yüzde 21,21'i (78 bin 559 kişi) 0-14 yaş grubunda ve yüzde 9,30'u ise (34 429 kişi) 65+ yaş grubunda.

Düzce 144 olan nüfus yoğunluğu ile 81 il içerisinde 15. sıradadır.

(AY)



01.02.2017 11:58:52 TSI

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