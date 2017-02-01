01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce yoğunluğu ile 81 il arasında 15. sırada

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:53
Düzce yoğunluğu ile 81 il arasında 15. sırada

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce TÜİK verilerine göre nüfus yoğunluğun bakıldığında 81 il içeresinde 15. sırada.
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce'nin nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 370 bin 371 kişi oldu. Düzce nüfusu 2016 yılında bir önceki yıla göre 9 bin 983 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (185 bin 775 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (184 bin 596 kişi) olarak gerçekleşti.
Düzce 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 51. sırada
Verilere göre 2016 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşmişti. Düzce'nin yıllık nüfus artış hızı binde 27,3 olarak gerçekleşti. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Düzce 81 il içerisinde 11. sırada. 2016 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 44,5 ile Çilimli ilçesinde gerçekleşirken; en düşük yıllık nüfus artış hızı binde -28,1 ile Yığılca'da gerçekleşmiş. Toplam nüfusun yüzde 0,46'sı (370 bin 371 kişi) Düzce'de ikamet etmekte. Türkiye'de 2016 yılında Ortanca (Medyan) yaş 31,4 iken Düzce'de 33,2 olarak gerçekleşmiş.
Düzce nüfusunun yüzde 69,49'u ( 257 bin 383 kişi) 15-64 yaş grubunda, yüzde 21,21'i (78 bin 559 kişi) 0-14 yaş grubunda ve yüzde 9,30'u ise (34 429 kişi) 65+ yaş grubunda.
Düzce 144 olan nüfus yoğunluğu ile 81 il içerisinde 15. sıradadır.
(AY)

01.02.2017 11:58:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Keleş MÜSİAD yeni yönetimini ağırladı
YEREL

BAŞKAN KELEŞ MÜSİAD YENİ YÖNETİMİNİ AĞIRLADI
Başkan Keleş, &quot;Aile hayatımızın en değerli kurumudur&quot;
YEREL

BAŞKAN KELEŞ, "AİLE HAYATIMIZIN EN DEĞERLİ KURUMUDUR"
GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Batı Karadeniz sahilinde telef olmuş sığırların bulunması
YEREL

BATI KARADENİZ SAHİLİNDE TELEF OLMUŞ SIĞIRLARIN BULUNMASI
Milletvekili Keşir'den MÜSİAD'a ziyareti
YEREL

MİLLETVEKİLİ KEŞİR'DEN MÜSİAD'A ZİYARETİ
Akçakoca'da kan bağışına büyük ilgi
YEREL

AKÇAKOCA'DA KAN BAĞIŞINA BÜYÜK İLGİ
AK Parti'den MHP'ye ziyaret
YEREL

AK PARTİ'DEN MHP'YE ZİYARET
MÜSİAD yönetimi Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti
YEREL

MÜSİAD YÖNETİMİ VALİ ZÜLKİF DAĞLI'YI ZİYARET ETTİ
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Başkan Keleş; &quot;EDES can güvenliği için önemlidir&quot;
YEREL

BAŞKAN KELEŞ; "EDES CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR"
Düzcenin nüfusu 162 bin oldu
YEREL

DÜZCENİN NÜFUSU 162 BİN OLDU
Başkan Keleş üretimleri yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN KELEŞ ÜRETİMLERİ YERİNDE İNCELEDİ
Düzce'de yeni bir kent meydanı oluşturulacak
YEREL

DÜZCE'DE YENİ BİR KENT MEYDANI OLUŞTURULACAK
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Fındık üreticilerinin Amerikan Beyaz Kelebeği kabusu son buluyor
YEREL

FINDIK ÜRETİCİLERİNİN AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ KABUSU SON BULUYOR