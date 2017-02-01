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Tuşba Belediyesinin dil eğitim kursları devam ediyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:55
Tuşba Belediyesinin dil eğitim kursları devam ediyor
Tuşba Belediyesinin dil eğitim kursları devam ediyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan dil eğitim kursları düzenli olarak devam ediliyor.
Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bugüne kadar açılan İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe, Rusça, Osmanlıca ve işaret dil eğitim kurslarında halka hizmet verilmeye devam ediliyor. Tüm Tuşbalılara dil eğitimi başta olmak üzere her yaş ve her kesime sayısız kurs açarak hayat kalitesini ve yaşam standartlarını artırmayı hedefleyen belediye, dil eğitimi açısında çok önemli bir farkındalık oluşturdu.
Açılan dil kursları içinde en fazla rağbeti ise Kürtçe, Arapça ve İngilizce kursları gördü. Kürtçe dil eğitimi kursu, diğer illerden gelerek Van'da görevlerini icra eden hem kamu personelleri hem de özel sektör çalışanlarının yanı sıra Kürtçe bilip, ancak yazamayan ve okuyamayanlar da yararlanıyor. Kamu veya özel sektörde çalışanların halkla ilişkilerde en iyi sonuçları alabilmek, özellikle belli yaş üstünde tam olarak Türkçe bilemeyenlere en iyi hizmeti verebilmek için bu kursları takip ediyorlar. Tüm dil eğitim kursları uzman ve tecrübeli eğitimciler nezdinde devam eden kursiyerler, emeklerinden dolayı Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve ekibine çok minnettar olduklarını ve çok özel ortamlarda ücretsiz olarak bu kurslara devam ettiklerini belirttiler.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise; "Tuşba Belediyesi kurulduğu günden bugüne kadar açılan İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe, Rusça, Osmanlıca ve işaret dil eğitim kursları ile talepte bulunan halka hizmet vermeye devam ediyor. Dil eğitimi eksikliğini kapatmak için dil ağırlıklı kursları açmaya karar verdik. Halka yönelik açılan Kürtçe kurslarımızda Kürtçe alfabe öğrenme, Kürtçe okuma yazma, Kürtçe konuşma gibi temel bilgiler verilmektedir. Kürtçe Dil Eğitim kurslarında öncelikle kendi personellerimize Kürtçe eğitimi verildi. Bölgemizde Türkçe bilmeyen vatandaşlarımızla da iletişimi en üst düzeye getirmek ve isteklerini hızlı ve doğru anlamak, sorunlarını hemen çözmek için Kürtçe dil eğitimini gerekli gördük. Beş alanda devam eden dil kurslarımız tamamen arz ve talepler doğrultusunda devam etmektedir. Örneğin bugüne kadar halkın talepleri doğrultusunda Kürtçe 8 kurs açıldı İnşallah şubat ayında 9. kursumuzu da açıyoruz. Bu kurslar ile Kürtçeyi rahat konuşma-anlama ve Kürtçe okuma-yazma konusunda halkımıza faydalı olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vererek Kürtçe dil eğitim kurslarımızda akademik düzeyde Kürtçe öğrenme imkânı sağlanmaktadır. Bununla ilgili Kürtçe dili üzerine kariyer yapmak isteyen ve Kürtçe alanında ileri düzeyde kendilerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız, bu kurslardan istifade ederek istedikleri eğitim seviyesine geleceklerdir. Özellikle Türkçe birçok kelimeyi farkında olmadan değişik eklerle bozulmuş bir konuşma dili haline gelen Kürtçeyi daha akademik seviyede, en doğru biçimde halkımıza öğretmek için bu kurslarımız çok önem arz etmektedir'' ifadelerinde bulundu.
Yoğun talepler üzerine tekrar açılacak olan 1 ve 2. seviye Kürtçe Dil Eğitim Kursları için son kayıt tarihinin 3 Şubat 2017 olarak belirlenirken, kayıt işlemlerinin Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağı belirtildi. Hafta içi her gün 15.00 ile 17.30 saatleri arasında 3 ay süre ile düzenlenecek olan kursların Tuşba Belediyesi yerleşkesinde bulunan eğitim salonlarında verileceği bildirildi. Bu kurslar neticesinde 1. seviye Kürtçe dil eğitim kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin ise 2. seviye olan akademik Kürtçe dil eğitim kursuna katılmaya hak kazanacakları kaydedildi.
(MSA-Y)

01.02.2017 12:00:00 TSI
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