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Mardin'de hastaların imdadına paletli ambulanslar yetişiyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hastalar, paletli ambulanslarla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Mardin merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte 130 köy yolu ulaşıma kapanırken, evlerinde mahsur kalan hastalar ise 112 acil servis ekipleri tarafından kurtarılıyor. Mazıdağı ilçesi Evciler köyünde doğum yapan bir hastanın durumu 112 acil servise bildirilmesi üzerine harekete geçen 112 Acil Servisi ekipleri, paletli ambulansla zorlu bir yolculuğun ardından köye ulaştı.

Midyat ilçesi İkizler köyünde aniden fenalaşan bir hasta, paletli ambulans ile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savur'da da hasta kurtarma operasyonu vardı. Ekipler, ilçeye bağlı Tokluca köyündeki bir hastayı alarak güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırdı.



"Vakalara anında müdahale edilmektedir"

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, zor kış koşulları ve yağan yağın kar yağışına karşın ekiplerin il genelinde dağ bayır, şehir mahalle demeden çağrı merkezine düşen her yardım talebi noktasına anında intikal ederek, müdahalelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr. Derviş, "Mardin 112 Acil servis ekiplerinin yerinde ve zamanında yaptığı müdahalelerde Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede yaptığı hassas ve özverili çalışmalarının önemli rol oynadığını kaydederek, "Belediye çalışmalarımızın gece gündüz demeden yollarda kar birikmesine mahal bırakmayacak yaptıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmaları en başta sağlık ekiplerinin işlerini kolaylaştırıyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Mardin 112 kentsel vakaların yanında, kırsal vakalara da hızlı bir şekilde ulaşmayı sürdürdüğünü işaret eden Derviş, şunları kaydetti:

"Kar paletli ambulanslarımız, Mazıdağı'na bağlı Evciler köyünde doğum sancıları tutan bir anneyi kısa sürede köydeki evinden alarak, Mazıdağı Devlet Hastanesine naklini sağlamış, hastamız sağlıklı bir şekilde doğumunu yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte daha sonra tekrar evinde bırakılmıştır. Midyat'ın İkizdere ve Savur'un Tokluca gibi zor şartlar altında ulaşılması gereken köylerde hiç bir gecikme ve sıkıntı yaşanmak sızın acil müdahale edilmesi gereken hastalar ekiplerimizce alınmış, ilgili hastanelere ulaştırılarak tedavi edilmeleri sağlanmıştır."



Karla mücadele sürüyor

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yaşıyla mücadelesini sürdüren ekipler, özellikle ana caddelerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, sabaha kadar süren çalışmalar 103 kişiden oluşan kalabalık bir personel grubu tarafından sürdürülüyor.

Vali Ozan Caddesi, Diyarbakır Yolu, Kabala yolu, Yeni Yol, Yenişehir, Nur Mahallesi TOKİ Konutları ve Diyarbakır Kapı ile Meydan Başı'nın da aralarında bulunduğu birçok farklı noktada devam eden çalışmalarda 6 kar küreme aracı, 4 kamyon, 3 traktör kepçe, 6 büyük kepçe, 12 greyder ile 2 traktörün kullanıldığı karla mücadele çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi kar temizleme çalışmasının ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı da tedbir alındığı ve bu konuda da şuana kadar 238 ton tuzun kullanılarak, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasının yapıldığı belirtildi.

(MSK-MP-Y)



01.02.2017 12:06:14 TSI

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