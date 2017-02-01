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Sivas'ta kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Kar ve tipinin etkili olduğu Sıcak Çermik- Yıldız Dağı yolu, Gemerek-İnkışla-Çepni-Çat yolu, Çırçır il yolu, Tecer-Beypınarı yolu, Ortakent il yolu, Kangal-Gürün yolu, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolu trafiğe kapatıldı.

Yollarda mahsur kalan bazı araçların karayolları ekiplerinin yardımıyla çekiciyle kurtarıldığı öğrenildi. Yollardaki olumsuz hava nedeniyle araçlar dinlenme tesislerinde bekletiliyor. Sivas kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

(UY-SK)



01.02.2017 12:18:32 TSI

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