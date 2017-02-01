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Alpu AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'na Yasin Sarı getirildi



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ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Alpu Gençlik Kolları Başkanlığı'na Yasin Sarı getirildi

Sarı, yaptığı açıklamada, kendisine bu görevi layık gören AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Av. Fatih Özata başta olmak üzere genel merkez yetkililerini ve partisinin tüm kademesinde bulunan partililerine teşekkür etti. Bu görevi layığı ile yerine getirmenin gayretinde olacağını, partisinin gençliğe verdiği önemin bilincinde olduğunu belirten Sarı, gençliğin bayrağını bir adım ileriye götürmeyi amaçladığını ifade eden Yasil Sarı, "Daha önce vekaleten yürüttüğüm il başkanlığı görevine asaleten atandım. Yeni görevle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmet bir ekip işidir. Teşkilatta kimin başkan olduğunun bir önemi yok. Önemli olan Eskişehir ve Alpu gençliği için yapılacak çalışmalardır" dedi.

(İHA-MET-Y)



01.02.2017 12:29:32 TSI

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