01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dursunbey AK Parti'de Referandum çalışmaları başladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:24
Dursunbey AK Parti'de Referandum çalışmaları başladı
Dursunbey AK Parti'de Referandum çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Dursunbey AK Parti İlçe teşkilatı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan başkanlığında toplandı. Toplantıda sandık başkanları ile görüşme gerçekleşti.
Referandum sürecinin başlamasına kısa bir süre kala Balıkesir AK Parti İl yönetimi ve ilçe yönetimlerinin çalışmaları start aldı. Geçtiğimiz haftalarda Dursunbey'e gelerek teşkilatla tanışan AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ekibi bu kez referandum çalışmaları için ilçeye geldi. Sabah erken saatlerde İl yönetiminden bir çok isim ile ilçeye gelen Demiraslan'ı AK Parti İlçe Başkanı Akif Kandemir ve partililer karşıladı.
İlçeye bağlı 111 mahallenin sandık sorumlularının hazır bulunduğu toplantı ivedilikle başlarken, toplantıda İl Başkanı Hasan Demiraslan sandık başkanları ile tanıştı. Dursunbey'e her daim güvendiklerini ifade eden Hasan Demiraslan, sandık başkanlarının izleyeceği yol haritası hakkında da bilgilendirme yaptı.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın da katıldığı toplantıda sandık başkanları sandıkları ile ilgili de bilgilendirildi. Bu toplantı ile referandum çalışmalarına start veren Dursunbey AK Parti İlçe Başkanlığı önümüzdeki günlerde farklı çalışmalar ile referandum oylamasına hazırlıkları sürdürecek.
(HD)

01.02.2017 12:29:43 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

EMİTT'in Burhaniye'ye kazanımları kısa sürede kendini gösterdi
YEREL

EMİTT'İN BURHANİYE'YE KAZANIMLARI KISA SÜREDE KENDİNİ GÖSTERDİ
Altınordu'dan Başkan Gençer'e ziyaret
YEREL

ALTINORDU'DAN BAŞKAN GENÇER'E ZİYARET
Burhaniyeli taksiciler yazı bekliyor
YEREL

BURHANİYELİ TAKSİCİLER YAZI BEKLİYOR
Dutlucalılar asker uğurladı
YEREL

DUTLUCALILAR ASKER UĞURLADI
Burhaniye'nin 2016 nüfusu 57 bin 800 olarak açıklandı
YEREL

BURHANİYE'NİN 2016 NÜFUSU 57 BİN 800 OLARAK AÇIKLANDI
Burhaniye'de, zeytin görünümlü mekan engellilere satış yeri oldu
YEREL

BURHANİYE'DE, ZEYTİN GÖRÜNÜMLÜ MEKAN ENGELLİLERE SATIŞ YERİ OLDU
En hızlı büyüyen ilçe Edremit
YEREL

EN HIZLI BÜYÜYEN İLÇE EDREMİT
Büyükşehir'den Bandırma'ya 42 metrelik itfaiye aracı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BANDIRMA'YA 42 METRELİK İTFAİYE ARACI
Askerler sancaklar ile uğurlanıyor
YEREL

ASKERLER SANCAKLAR İLE UĞURLANIYOR
Büyükşehir personeline sosyal denge tazminatı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE SOSYAL DENGE TAZMİNATI
Burhaniye'de zeytincilere 5 ay faizsiz kredi imkanı sağlandı
YEREL

BURHANİYE'DE ZEYTİNCİLERE 5 AY FAİZSİZ KREDİ İMKANI SAĞLANDI
Tarihi hamamın maketini yaptı
YEREL

TARİHİ HAMAMIN MAKETİNİ YAPTI