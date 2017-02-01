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Dursunbey AK Parti'de Referandum çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey AK Parti İlçe teşkilatı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan başkanlığında toplandı. Toplantıda sandık başkanları ile görüşme gerçekleşti.

Referandum sürecinin başlamasına kısa bir süre kala Balıkesir AK Parti İl yönetimi ve ilçe yönetimlerinin çalışmaları start aldı. Geçtiğimiz haftalarda Dursunbey'e gelerek teşkilatla tanışan AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ekibi bu kez referandum çalışmaları için ilçeye geldi. Sabah erken saatlerde İl yönetiminden bir çok isim ile ilçeye gelen Demiraslan'ı AK Parti İlçe Başkanı Akif Kandemir ve partililer karşıladı.

İlçeye bağlı 111 mahallenin sandık sorumlularının hazır bulunduğu toplantı ivedilikle başlarken, toplantıda İl Başkanı Hasan Demiraslan sandık başkanları ile tanıştı. Dursunbey'e her daim güvendiklerini ifade eden Hasan Demiraslan, sandık başkanlarının izleyeceği yol haritası hakkında da bilgilendirme yaptı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın da katıldığı toplantıda sandık başkanları sandıkları ile ilgili de bilgilendirildi. Bu toplantı ile referandum çalışmalarına start veren Dursunbey AK Parti İlçe Başkanlığı önümüzdeki günlerde farklı çalışmalar ile referandum oylamasına hazırlıkları sürdürecek.

(HD)



01.02.2017 12:29:43 TSI

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