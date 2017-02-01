YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hisarcık'ın nüfusu 10 yılda 2 bin 17 kişi azaldı

Hisarcık'ın nüfusu 10 yılda 2 bin 17 kişi azaldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi genel nüfusunun 10 yılda 2 bin 17 kişi azaldığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Hisarcık ilçesinin 2007 yılında 14 bin 807 olan genel nüfusu 10 yılda 2 bin 17 kişi azalarak 2016 yılında 12 bin 790'a düştü. 2007 yılında 4 bin 815 olan ilçe merkezi nüfusu ise 10 yılda 408 kişi artarak 2016 yılında 5 bin 223'e yükseldi.(MA-EFE)



01.02.2017 12:36:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER