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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Çat İlçe Kütüphanesine kitap bağışında bulunuldu



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ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hayata geçirdiği, ''Geleceğimiz için Ailece El Ele Projesi'' kapsamında Çat İlçesinde bulunan ilçe kütüphanesine 95 bin 731 TL'lik finansal destek sağlandı.

Proje kapsamında ilçeyi ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş ve proje Koordinatörü Süleyman Tanas, Çat Kaymakamı Saadettin Doğan'ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler.

Kaymakam Doğan, Ailece El Ele Projesinin ilçe açısından önemli olduğunu belirterek, projeye her konuda destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün önemli çalışmalara imza attığını belirten Doğan, sosyal hizmet alanındaki çalışmaların, toplumdaki sorunların aşılmasındaki önemine değindi.

Kaymakamlık olarak eğitim ve sosyal hizmet alanındaki çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Doğan, ilçede hayata geçireceklerini Hami-Yet Koruyucu aile projesi kapsamında 56 yetim çocuğa psiko-sosyal destek ve eğitim desteği sağlanacağını ifade etti.

Projenin bazı il ve ilçelerde uygulandığını belirten Doğan, '' Hami-yet projesi, babası vefat etmiş 18 yaşını doldurmamış çocuklar ve annelerine yönelik psiko-sosyal destek, eğitim desteği ve atölye çalışmaları ile geleceğe güvenle bakabilen ve şu anki zaman dilimi içerisinde kendilerinin toplumdaki kabullenişliğini artırmaya yönelik programlardan oluşmaktadır. İlçemizde projemizi hayata geçireceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden de konuyla ilgili destek alacağız'' dedi.

İlbaş ise kurum çalışmaları hakkında bilgi vererek, kurumun engelli, kadın, çocuk, şehit yakını ve gazilere yönelik önemli çalışmaları olduğunu ifade etti.

Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesinin ilçeye özellikle eğitim anlamında önemli katkılar sağlayacağını belirten İlbaş, ilçede özellikle kadınlara yönelik aile eğitimi düzenleyeceklerini ifade etti.,

Kurumun ilçelerdeki çalışmalara yoğunlaştığını belirten İlbaş, Çat, Köprüköy ve Hınıs ilçelerinde proje kapsamında eğitimler verildiğini anımsattı.

Proje Koordinatörü Tanas ise proje kapsamında İlçe kütüphanesine demirbaş, çevre düzenlemesi, eğitim seti ve kitap desteğinde bulunulduğunu söyledi.

Proje kapsamında ilçe kütüphanesine 95 bin 731 Tl'lik finansal destek sağlandığını belirten Tanas, '' Demirbaş alımı için 44 bin 220 TL, çevre düzenlemesi için 37 bin 338 bin TL , eğitim seti alımı için 11 bin 773 TL, kitap ve kütüphane için 2 bin 400 TL'lik kaynak ayrıldı. Amacımız ilçenin kültürel anlamda gelişmesine katkı sağlamak, projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum' 'dedi.

Ziyarette ayrıca 15 Temmuz Şehitler Demokrasi Zaferi'ni konu alan tablo Kaymakam Doğan'a takdim edildi.

Ziyaretin ardından İlçe kütüphanesini kaymakam Doğan eşliğinde ziyaret eden İlbaş ve Tanas kütüphaneye 300 adet kitap bağışladılar.

İlçe kütüphanesindeki çocuklar kitap bağışından duydukları memnuniyeti dile getirerek, , kitaplar için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Daha sonra Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı ziyaret eden İlbaş ve Tanas, Başkan Kılıç'a proje hakkında bilgi verdi.

Başkan Kılıç, projeye ellerinden gelen imkanlarla destek vermeye devam edeceklerini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Yavuz Yaşa'yı ziyaret eden İlbaş ve Tanas, projenin ilçedeki önemini anlattılar.

Yaşa, Aile ve Sosyal Politikalar alanında yapılan başarılı çalışmaların toplumun dezavantajlı kesimlerine hitap ettiğini belirterek, ilçede yapılacak çalışmalara destek olacaklarını ifade etti.

Yaşa, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeyi hayata geçiren kurum yöneticilerine ve proje ekibine teşekkür etti.

Ak Parti Çat Kadın Kolları Başkanı Serap Yaşar'ında hazır bulunduğu ziyarette, kadınlara yönelik yapılacak aile eğitimleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

(ERZ-AT-Y)



01.02.2017 12:40:42 TSI

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