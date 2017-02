YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Poyraz bebeğe umut oldu

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Poyraz bebeğe umut oldu



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan 3 yaşındaki Poyraz Telli'nin imdadına Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yetişti. Aileyi ziyaret eden Çetin, "Poyraz bebeğimiz için ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

21 dakika kalbi duran 3 yaşındaki Poyraz bebek hayata tutundu. Doktorların bile 'tedavisi yok' dediği Poyraz bebek annesinin fedakarlığı ile her geçen gün iyileşiyor. Makineye bağlı olarak yaşam mücadelesini sürdüren Poyraz bebeğin bakım masraflarının giderek artması ile zor durumda kalan ailenin imdadına ise Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yetişti.

Basında yer alan "Poyraz bebek destek bekliyor" haberlerini okuyan Çetin, hemen Sosyal İşler Müdürlüğü olan Tebessüm Çarşısı yetkililerine talimat verip aileyi ziyaret etmelerini ve rapor hazırlamalarını istedi. Talimatı alan ekipler bir saat içerisinde Altınova'da yaşayan aileyi ziyaret edip bebeğin durumunu ve ailenin taleplerini Çetin'e rapor etti. Gerekli değerlendirmeleri yapan Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Gümüş ve Tebessüm Çarşısı yetkilileri ile Poyraz bebeğin evini ziyaret edip anne Aslıhan Telli ile görüştü.

Çetin, görüşmede Aslıhan Telli'ye "Yavrumuz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Pursaklar Belediyesi her zaman yanınızdadır. Hem belediye olarak hem de diğer yetkili kurumlarımızla ne gerekiyorsa yapılacaktır. Poyraz bebeğe göstermiş olduğunuz şefkat ve büyük fedakarlığınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ne ihtiyacınız olursa bize bildirin" dedi.

Çetin'in ziyaretinden memnun kalan anne Aslıhan Telli ise, "Aynı gün içinde üç defa bizleri ziyaret eden belediye yetkilileri ve Başkanımız Selçuk Çetin'e teşekkür ediyorum. Bu duyarlılıkları bizlere büyük güç verdi. Her geçen gün iyiye giden Poyraz'ıma destek olmak isteyen herkese teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti.

(AS-MK-Y)



01.02.2017 13:40:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER