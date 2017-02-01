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Başkan Sözlü stadyum inşaatını gezdi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 33 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum inşaatını gezerek incelemeler yaptı. Başkan Sözlü, stadyumun Adana'nın uzun yıllardır süre gelen büyük bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Sarıçam ilçesinde 101 bin 862 metrekare arazi üzerine yapılan, 42 bin 555 metrekare stadyum alanı, 13 bin 332 metrekare yeşil alan, 12 bin 676 metrekare yürüyüş yolu, 17 bin metrekare otopark alanından oluşan ve 33 bin seyirci kapasitesine sahip stadı ziyaret eden Başkan Sözlü, yüklenici firmalardan stadın son hali ile ilgili firma yetkililerin yaptıkları sunumu dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Sözlü, inşaatın sona ermesiyle Adana'nın uzun yıllardır süre gelen bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti. İnşaatın tamamlanmasıyla stadın kent estetiğine uygun bir hal alacağını düşündüğünü dile getiren Başkan Sözlü, "Yapılan stadyumun kentimizin takımlarını zirveye çıkaracak karşılaşmalara ev sahipliği yapmasını temenni ederek taraftarlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

(NPR-Y)



01.02.2017 14:31:54 TSI

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